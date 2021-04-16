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威廉、哈利「不並肩」護送靈柩！　菲利普親王葬禮流程出爐

▲▼英國哈利王子與威廉王子。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲英國哈利與威廉王子在祖父的葬禮上將不會並肩而行。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

英國菲利普親王9日逝世，享耆壽99歲，皇家葬禮將於英國時間4月17日舉行，緊湊的儀式時程表今日出爐。另據宮務大臣辦公室（Lord Chamberlain's Office）最新消息，威廉與哈利王子護送祖父靈柩時，將不會並肩同行。

《每日郵報》等英媒報導，葬禮將於上午11時展開，女王衛兵隊從私人教堂將靈柩護送前往溫莎堡拱形內廳（Inner Hall）。宮務大臣、王室總管、溫莎堡總管和溫莎教長（Dean of Windsor）下午2時就位，皇家近衛騎兵、擲彈兵衛隊等軍方代表也會出席。

▲▼菲利普親王（Prine Philip）於4月9日辭世、英國女王。（圖／路透）

▲英國菲利普親王（Prine Philip）於4月9日辭世，與女王結縭73年，被譽為史上最稱職的女王配偶。（圖／路透）

註：以下時程表以英國時間4月17日為準。

上午11時：女王衛兵隊將靈柩從私人教堂護送移往溫莎堡拱形內廳（Inner Hall）。

下午2時15分：軍方代表出席溫莎堡方庭（Quadrangle），展現菲利普親王特殊的軍事身分與關聯。

下午2時20分：親王親戚、未參加遊行的王室成員將先行搭車，前往聖喬治教堂（St George's Chapel）

下午2時27分：菲利普親王自行設計的Land Rover抵達喬治四世大門，順時鐘繞行方庭。

下午2時38分：護棺者在拱形內廳抬起棺材，前往國家入口（State Entrance）將靈柩放上Land Rover。

下午2時40分：菲利普親王的家人在遊行隊伍中各就各位，樂隊停止奏樂。

下午2時41分：靈柩出現在國家入口，與參加遊行的王室成員會合。

下午2時44分：女王在1名侍女的陪伴之下，離開國家入口，乘坐賓利禮車加入遊行隊伍

下午2時45分：遊行隊伍朝著聖喬治教堂前進，溫莎堡東草坪施放皇家禮炮。

下午2時53分：Land Rover與遊行隊伍抵達教堂西側台階。皇家海軍開始演奏，抬棺者將靈柩抬上第二階時，停頓一下，等待王室成員各就各位。

下午3時：全國默哀1分鐘，皇家馬炮隊施放禮炮。

▲▼威廉與哈利王子，分別發聲明懷念心目中的祖父菲利普親王。（圖／路透）

▲威廉與哈利王子日前分別發聲明，懷念心目中的祖父菲利普親王。（圖／路透）

接下來，Land Rover、保鑣、軍方代表與王室工作人員都將安靜離席，王室成員也逐一入座，由溫莎教長與坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）接手主持長達50分鐘的儀式。2人分別進行表揚、給予祝福後，親王靈柩將被埋葬於皇家墓穴（Royal Vault）內。

皇家蘇格蘭兵團風笛手將演奏輓歌，皇家海軍、皇家近衛騎兵也會吹響號角。4名歌手演唱國歌宣告儀式結束，女王與其他王室成員才會離開教堂。

宮務大臣辦公室高級秘書德蒙佛特（Alexander de Montfort）證實，威廉與哈利護送靈柩前往教堂時，不會並肩行走，他們的表兄彼得（Peter Phillips）將走在2人之間。他不願評論此安排是否為了減緩兄弟間的緊張關係，但透露，葬禮上不會有人穿著軍服。

哈利王子曾在軍隊服役，期間二度派駐阿富汗，原本應該穿著別著榮譽勳章的軍服參加祖父葬禮，但與梅根共同宣布卸下王室資深成員身分後，已經失去榮譽軍銜。由於這是他與妻子接受歐普拉爆炸性訪談後，首次與哥哥威廉同時公開露面，因此備受外界關注。

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