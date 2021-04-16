台中百年歷史建築展出百萬珠寶　中市文化局：訪古蹟兼做公益

▲珠寶業者卞健文（中）在百年歷史的一德洋樓展出百萬珠寶，拍賣盈餘將捐給慈善機構。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府文化局為了鼓勵民眾走進百年建物，親近歷史，日前在一德洋樓舉辦一系列「2021林懋陽故居保溫活動─文化嘉年華」之後，16日又和珠寶業者合作舉行百萬珠寶走秀，主辦單位表示將進行慈善拍賣，扣除成本後全數捐給新住民機構，文化局感謝善心義舉，希望喚起更多人關注古蹟。

▲壹元書院創辦人賴慕芬（左）、珠寶業者卞健文（右）。

台中市文化局文化資產處為了鼓勵市民走進歷史建築，循著百年建物建構認識文化脈絡，2007年將林懋陽故居（一德洋樓）登錄為台中市歷史建築，編列近5000萬預算，連同鄰近舊眷村3000坪空地做綠美化，提供民眾使用，2015年開放參觀。

市府持續在一德洋樓舉辦系列活動，吸引人潮，日前就在洋樓內舉辦「踩街文化嘉年華」，現場提供民眾變裝服飾狂歡，包括日本浴衣和服、歐式宮廷禮服、中式旗袍馬褂、美式經典復古，更有小農市集、非洲鼓、台灣甲冑武士隊等多項表演，讓民眾不用出國就能體驗歐美亞文化饗宴。

為了保持民眾親近歷史建物的熱度，壹元書院創辦人賴慕芬與寶石業者卞健文等人今天起推出百萬珠寶走秀接力活動，由4名新住民舞蹈老師配戴百萬元珠寶，在百年歷史建築內走秀。

卞健文表示，18日將進行珠寶拍賣，現場提供多樣稀有寶石與成品，競標金額0元起，扣除拍賣成本後，盈餘全數捐贈新移民慈善機構。

寶石業者楊志鴻說，為期2周的展期，館內將展示礦石特色與寶石藝術展，另規劃手繪寶石設計課程、玩藝匯市集等，透過文化藝術創造無限可能，活化一德洋樓文化古蹟場館空間。

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