完整畫面曝光！工程車翻覆後「阿好」站邊坡上觀望　檢還原真相

記者黃彥傑／花蓮報導

太魯閣號408車次2日遭滑落邊坡的工程車撞上，釀成49死、超過200人輕重傷的慘劇。花蓮地檢署調查後，於16日偵結依法將李義祥、外籍移工「阿好」依過失殺人罪嫌起訴。其中，車子滑落之後，「阿好」站在邊坡觀看的畫面也隨之曝光。

▲花蓮檢方公布最新進度。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

檢方表示，事發當天李義祥指示「阿好」到案發工地去丟棄廢棄輪胎，但當吊卡大貨車行經便道時，因彎道彎度過高，且大貨車車身過長、過寬，導致貨車右側前輪超出施工道路邊緣、卡在鐵道邊坡旁的植物，而無法順利過彎，進而導致車輛起火。兩人見車輛卡住後，竟自行操縱挖土機，想要將車子用回原處，但過程中復未妥適操控車輛方向盤及煞車，因綑綁方式不正確（繩結不牢靠）、綑綁位置不正確（綑綁於撐座、單環勾在挖土機挖斗掛勾）、布帶強度明顯不足，且對於車輛滑落邊坡之危險亦未做任何防免機制，終導致布帶破損脫落，吊卡大貨車先沿下坡路面滑行15.7公尺後，直接翻落邊坡，並夾帶樹木、土堆墜落於北迴線51K250M清水隧道北口之東正線軌道上，進而釀成事故。

此外，從照片中可見，事故發生之後，「阿好」還站在邊坡上觀望、查看，與李義祥2人均未在第一時間通報緊急聯絡電話。對此，檢方也表示，「事後並找到李義祥的手機，去分析他的通聯情形，案發之後他的通聯對象，我們都有一一去查證，甚至通訊軟體的對話紀錄我們都有取得、並一一去查證。查證結果後發現，案發之後並沒有依照標準作業流程，去撥打緊急聯絡電話，也沒有撥打119報警，也沒要叫救護車，我們認為他沒有及時作防護工作，行為已經構成肇事逃逸。」