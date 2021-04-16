57歲女按摩師「大戰」34歲鮮肉客　男客呼：她一進來就拿保險套

▲警方在養生館查獲57歲女服務生大戰34歲鮮肉客，雙雙帶回裁罰。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局14日前往養生館臨檢，當場查獲女按摩師與客人正在性交易，事後警方將2人帶回，男子坦承當時一進房間雙方沒有討論價錢，女子就迫不及待拿出保險套，男子原本打算「賽後付款」，但沒想到卻遭警方查獲。

警方調查，34歲的李姓男子在14日晚上10時許，跑到延平北路1家養生館，找來了57歲的林姓大陸籍女子服務，但沒想到雙方當場「比賽開始」，但是大同警方正巧上門臨檢，打開門發現後將2人帶回派出所。

李姓男子向警方表示，當時雙方並沒有提及錢，只是林女一進包廂就直接去拿保險套，林女則是辯稱，雙方沒有談到價錢，但最後李男透露，「原本打算比賽完支付1千元」，但還沒結束就被警方逮捕。

警方笑稱，當天整個養生館只有1組客人，沒想到進去臨檢後還真的有所斬獲，事後將62歲的莊姓女子依妨害風化罪嫌函送，另外也將李姓男客與林姓女服務生依社維法裁處。

警方指出，林姓大陸籍女服務生，雖然年紀57歲，但是看起來臉蛋、皮膚保養得宜，且身材相當姣好，根本完全看不出來年紀，警方透露，57歲女服務生大戰34歲鮮肉客，有如「忘年之愛」。

大同分局表示，近期於轄區執行全面性擴大臨檢，並針對轄內養生館、按摩院等易暗藏春色之場所，規劃強勢掃蕩臨檢勤務，採取高頻率、高強度、密集性之擴大臨檢作為，以遏制不法分子蠢動。

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