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18萬劑牛結節疹疫苗2周內抵台　苗栗以北牛隻「3天內打完」

▲▼牛結節疹疫苗金門開打。（圖／防疫檢疫局提供）

▲牛結節疹恐影響鮮奶產量。（圖／防疫檢疫局提供）

記者賴文萱／台北報導

繼去年7月金門縣爆發首例牛結節疹案例後，今再傳出台灣本島北新北市也出現案例，恐怕將威脅到乳牛的健康，進而衝擊鮮奶產量。農委會防檢局晚上7:30召開「牛結節疹中央災害應變中心」會後記者會，由主委陳吉仲說明最新情形。

農委會今表示，14日下午接獲新北市動保處通報，該處當日訪視林口區一肉牛場有8頭牛隻皮膚有結痂且發燒，懷疑為牛結節疹（Lumpy skin Disease），隨即採取移動管制、採樣、全面消毒並通報防檢局，今日經畜衛所確診為台灣本島首例牛結疹案例。

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陳吉仲表示，牛結節疹是有疫苗的，去年金門爆發後，一個月內很快就把金門所有6000多隻牛打完牛結節疹疫苗，把損失降到最低。

針對國內部分，專家會議裡所有專家同意都立即啟動所有疫苗的注射，目前來講因為去年有金門牛結節疹，國內目前掌控4萬5千劑疫苗，目前統計在養頭數乳、肉牛共有15.5萬頭。所以，去年就有簽約疫苗銀行裡面還有13萬劑，以及在外面採購5萬計，總共18萬劑，會在兩周內來到達國內，盡快把18萬劑陸續注射完畢。

陳吉仲說，畢竟風險還是在目前北部，針對苗栗以北全部分配14450劑疫苗，希望苗栗以北縣市每個縣市要在3天內把所有疫苗注射完畢，這部分各縣市政府有一一詢問防疫的單位，都說沒問題可做得到。

國內目前有45000劑疫苗，扣掉14000多劑，手頭還有29000多劑，學者建議，若三天內訪視有遇到高風險的畜牧場，會把剩下疫苗優先分到這些高風險的畜牧場；若訪視完都沒問題，專家建議，先針對彰化、台中牛場優先來施打。

▲▼牛結節疹疫苗金門開打。（圖／防疫檢疫局提供）

▲牛結節疹疫苗金門開打。（圖／防疫檢疫局提供）

該案例場飼養130頭肉牛，4月14日新北是動保處訪是該廠，發現有8頭牛隻皮膚結痂並伴随發燒，於是現場採集3頭發病牛隻血液、鼻腔口腔拭子及皮膚病灶送畜衛所檢驗，該所以聚合酶鏈反應（PCR）檢出牛結節疹病毒核酸，並於4月15日下午5時40分完成基因定序，與2019年中國及2020年金門表之流行病毒基因序列相似度達100%。

農委會指出，目前新北市動保處已先依風險狀況完成案例場一場8頭發病牛隻之撲殺工作，並已就地焚燒後掩理，以防堵病毒擴散。案例場周邊3公里內另有養牛場1場97頭牛執行移動管制，案例場周邊10公里內及新北市全市所有養牛場12場共1,772牛亦已全面執行臨床查。

牛結節疹非人畜共通疫病，病毒主要透過蚊子、刺蠅等節肢動物傳播，潛伏期28天，發病率為10％到20％，死亡率為1％到5％，發病症狀為發高燒，感染後產乳量會顯著下降。牛結節疹死亡率雖不高，但不論肉牛、乳牛，感染後癒後不良，不死也半條命，報廢率高，已不具經濟價值。

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