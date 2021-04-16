涉投資金礦詐7億　名模前夫「27萬交保」喊冤：很委屈

▲陳威陶涉及吸金7億，訊後諭令27萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者葉國吏／綜合報導

名模王靜瑩的前夫、前南港輪胎董事陳威陶，涉嫌參與「超級金礦控股集團」，以投資緬甸金礦為號召，對外詐騙吸金超過7億元，全案19名被告15日深夜陸續被依違反《銀行法》等罪嫌移送台北地檢署。今凌晨訊後，考量陳威陶涉案情節較輕，依違反銀行法等罪，諭令陳威陶27萬元交保。

檢調獲報，陳威陶和林尚毅、曾焱芳等人，在2018年間成立境外Super Pit Group（超級金礦控股集團，SPG）公司，以緬甸金礦投資為號召，下轄各團隊以召開說明會、旅遊招待等方式向不特定投資人吸收資金，約定或給付與本金顯不相當之紅利。

▲曾焱芳先前也涉及金磚國際吸金案。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組發現，除了集團吸金超過7億元外，陳威陶個人也涉嫌明知無法產製大量黃金，仍向數名投資人騙取數百萬元至數千萬元，台北地檢署檢察官羅韋淵15日指揮調查局北機站，兵分21路展開搜索，並約談陳威陶等19人，全案依違反《銀行法》、《刑法》詐欺等罪嫌方向偵辦。

地檢署凌晨訊後，認為陳威陶涉案情節較輕，依照違反銀行法等罪，諭令陳威陶27萬元交保、同案被告李雲鶴20萬交保；另持續追緝未到案的主嫌林尚毅。陳威陶交保後表示跟此事沒什麼關係，自認感到委屈。