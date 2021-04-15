加拿大HFX論壇頒獎蔡英文　國會、總理都支持

▲加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

文／中央社記者胡玉立多倫多14日專電

美媒日前報導HFX論壇有意頒獎給總統蔡英文，加拿大憂激怒中國擬撤贊助。加國眾議院今天通過提案，同意蔡英文是「馬侃獎」理想人選；總理杜魯道表示會持續贊助HFX。

加拿大保守黨影子外交部長、眾議員莊文浩（Michael Chong）提出動議，獲眾議院全院無異議通過。

動議全文指出：「眾議院同意哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum，HFX）副主席聲明，即台灣總統蔡英文是受人尊敬的國際領導人，是台灣第一位女總統，也是全球民主的堅定倡導者，她無疑是馬侃公共服務領袖獎（John McCain Prize）的理想人選；呼籲即使該論壇將馬侃獎授予蔡英文總統，政府應繼續向該論壇提供當前水準的資助。」

莊文浩14日趁著國會全院質詢，進一步追問杜魯道（Justin Trudeau），要他保證即使馬侃獎頒給蔡總統，加國政府也會持續提供HFX資金。

杜魯道明確表示，「政府一直持續支持贊助HFX，部長也每年參與論壇，我們會繼續持續下去」。杜魯道並在國會主動加碼指出，「對於台灣，我一直都支持台灣有意義參與參與國際多邊論壇，加拿大也會持續強化與台灣的貿易及雙方人民的關係」。

Will the Prime Minister admit that threatening to cancel funding for the Halifax Security Forum was a mistake and commit to continuing to fund the organization even if it awards the John McCain prize to Taiwan's President Tsai Ing-wen?#cdnpoli pic.twitter.com/J0PMj1fBbX — Michael Chong (@MichaelChongMP) April 14, 2021

針對加拿大是否支持台灣參加5月舉行的世界衛生大會（WHA），杜魯道明確重申，「台灣以『觀察員身分』參與WHA，符合全球衛生利益，我們歡迎國際社會共同參與，努力促進全球衛生」。

HFX打算頒發「馬侃獎」給蔡總統，以表彰她反對中國持續施壓的堅定立場。但11日美國媒體傳出加拿大政府作為HFX主要贊助方，擔心激怒中國，揚言若將馬侃獎頒給蔡總統，就不再提供HFX贊助。此事引發各方議論。

加拿大國防部長薩簡（Harjit Singh）12日在國會加中關係特別委員會（Special Committee on Canada-China Relations）中，已否認加國政府會撤銷對HFX的贊助，強調將繼續提供經費。

此外，莊文浩質詢杜魯道是否會公開要求世界衛生組織（WHO）對中國施壓，找出COVID-19起源以防止下一次疫情大流行，並與盟友共同要求改革WHO？杜魯道表示，「對於世衛組織在中國所做的最新研究，我們有共同的擔憂；我們支持對疫情起源進行透明獨立的分析」。

中國外交部為報復美加兩國以迫害人權為由制裁新疆官員及機構，上個月宣布對美加兩國3名人員和1個機構實施制裁，其中一人即是莊文浩。