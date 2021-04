加拿大HFX論壇頒獎蔡英文　國會、總理都支持

▲加拿大總理杜魯道。(圖/路透)

文/中央社記者胡玉立多倫多14日專電

美媒日前報導HFX論壇有意頒獎給總統蔡英文,加拿大憂激怒中國擬撤贊助。加國眾議院今天通過提案,同意蔡英文是「馬侃獎」理想人選;總理杜魯道表示會持續贊助HFX。

加拿大保守黨影子外交部長、眾議員莊文浩(Michael Chong)提出動議,獲眾議院全院無異議通過。

動議全文指出:「眾議院同意哈利法克斯國際安全論壇(Halifax International Security Forum,HFX)副主席聲明,即台灣總統蔡英文是受人尊敬的國際領導人,是台灣第一位女總統,也是全球民主的堅定倡導者,她無疑是馬侃公共服務領袖獎(John McCain Prize)的理想人選;呼籲即使該論壇將馬侃獎授予蔡英文總統,政府應繼續向該論壇提供當前水準的資助。」

莊文浩14日趁著國會全院質詢,進一步追問杜魯道(Justin Trudeau),要他保證即使馬侃獎頒給蔡總統,加國政府也會持續提供HFX資金。

杜魯道明確表示,「政府一直持續支持贊助HFX,部長也每年參與論壇,我們會繼續持續下去」。杜魯道並在國會主動加碼指出,「對於台灣,我一直都支持台灣有意義參與參與國際多邊論壇,加拿大也會持續強化與台灣的貿易及雙方人民的關係」。

Will the Prime Minister admit that threatening to cancel funding for the Halifax Security Forum was a mistake and commit to continuing to fund the organization even if it awards the John McCain prize to Taiwan's President Tsai Ing-wen?#cdnpoli pic.twitter.com/J0PMj1fBbX