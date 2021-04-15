頭份合法「棋牌社」藏麻將賭場　半年不到抽頭撈數百萬

▲頭份警方破獲以棋牌社為名的職業賭場，查獲14名賭客及70多萬籌碼的賭資。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1間合法棋牌社，疑似涉嫌掛羊頭賣狗肉方式從事非法賭博情事，頭份警方隨即責成立專案小組，13日見時機成熟，當場張姓負責人及大批賭博用具，並查扣會員帳冊、賭資及籌碼70萬餘元等證物一批，在場賭客都坦承參賭，全案依刑法第268條賭博罪移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

頭份警方表示，近來各地有打著「棋牌社」之名行賭博之實，13日晚間7時30分見時機成熟，前往自強路1間棋牌社，當場查獲張姓負責人以棋牌社為幌子，實際經營抽頭的麻將賭場，現場計有11桌電動麻將桌，查獲14名賭客、2名在場人及1名員工，查扣會員帳冊、賭資及抽頭金新臺幣64630元、監視器主機、電腦主機、籌碼70萬餘元等證物一批。

▲現場查獲大批賭資及帳本和監視器主機、電腦主機等。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經了解，這間棋牌社是於2020年12月底開始營業，以點數卡換現金、點數卡當現金對賭，且收取茶水費、入場費、樂捐箱代替抽頭金，規避賭博罪營利要件，透過網路、臉書招攬各地的會員前來賭博，短短三個月時間就已累積會員約300人，初估月收入達新台幣百萬餘元。

警方表示，該不肖業者透過合法申請商業登記的營利手法，實則與營業項目不符而經營賭場獲取不法利益，經警方詢問在場賭客後，這14人都坦承參賭，全案依刑法第268條賭博罪移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。頭份分局也呼籲，鼓勵民眾如有發現賭博犯罪情形，請踴躍向警方檢舉，警民合作共同打擊不法，以有效淨化社會治安。

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