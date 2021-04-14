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社會 社會焦點 保障人權

130公斤「高粱哥哥」登山求救...警義消10人出動！結局令人爆氣

▲130公斤重的洪男，攀爬火炎山時飲酒過量，友人竟通報救援，大批救難人員抵達現場時，顯得相當無奈。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲130公斤重的洪男，攀爬火炎山時飲酒過量，友人竟通報救援，大批救難人員抵達現場時，顯得相當無奈。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

彰化1名體重130公斤的洪姓男子（46歲），11日上午與2名友人前往苗栗攀登火炎山，3人在三角點休憩區時把酒言歡，但洪男喝了近1瓶高粱後不省人事，友人竟報警「有人昏倒」請求援助；消防局接獲通報後動員大批人力前往，到了現場只見洪男胡言亂語還自稱「高梁哥哥」，也讓救難人員氣得直搖頭。

苗栗縣消防隊表示，11日下午1時許接獲民眾通報，稱有1名體重高達130公斤的男性登山客在山頂昏倒；消防局立即派遣警、義、消共10多人前往救援，一行人從登山口到三角點花了將近40分鐘後，成功接觸這名男性登山客；但靠近時，他卻自稱自己是「高梁哥哥」，且全身散發酒味。

▲救難人員擔心洪男酒醉下山發生意外，就這樣等他稍微酒醒後，護送下山。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼救難人員擔心洪男酒醉下山發生意外，就這樣等他稍微酒醒後，護送下山。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲救難人員擔心洪男酒醉下山發生意外，就這樣等他稍微酒醒後，護送下山。（圖／記者黃孟珍翻攝）

洪男友人向人員表示，他們一行人早上開始攀爬火炎山，抵達三角點休憩區時稍作休息，3人開始飲酒作樂，洪男喝了將近1瓶38度的高梁後開始不省人事，友人見狀趕緊打119求救，希望救援人員能帶解酒液上山，但消防隊擔心患者暈倒可能不是單純酒醉引起，為求謹慎仍出勤上山救援。

更令人傻眼的是，洪男在等待救援人員上山時，已漸漸甦醒；但見到人卻開始胡言亂語，也讓這群救難人員無言以對；大家擔心洪男酒醉下山會發生危險，一群人就這樣等他酒醒後才將他護送下山，再由同行友人開車載回家。

苗栗縣消防局也呼籲，火炎山登山客多，喝酒醉求援不僅浪費社會資源，也排擠有限的救援能量，強調酒醉不符合緊急救護原則，也建議登山健行避免過量飲酒。

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