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名醫偷吃美女教授！列19罪狀「跟2男過夜」逼離妻　法官一句話打臉

▲▼百大名醫偷吃義守大學美女教授。（圖／截自嘉南療養院網站、義守大學網站）

▲百大名醫歐陽文貞偷吃義守大學美女教授，還逼迫結縭23年的妻子吳女離婚。（圖／擷自嘉南療養院網站、義守大學網站，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

衛福部嘉南療養院副院長、百大名醫歐陽文貞，被爆偷吃義守大學美女教授許玫琪，向法院速請離婚敗訴。從判決書中可以看到，歐陽文貞為了離婚，洋洋灑灑羅列妻子19款罪狀，還指控妻子獨自跟2名男子到台東過夜，害他自己整理報稅資料「破壞婚姻互信互愛之基礎」。

鏡週刊報導，歐陽文貞與許玫琪發展不倫畸戀，歐陽甚至為了與許相守，不惜斬斷與妻子23年的婚姻，開口提出離婚請求，並不斷催促吳女盡快簽署離婚協議書，還在離婚訴訟中翻找舊帳。判決書中也羅列19項歐陽文貞列出的離婚原因，以下全文：

　　⑴被告於家中，均強勢以其主張為主，且對原告頤指氣使、講話霸道，不容原告與之討論，且動輒出言辱罵，完全不予尊重，抹煞原告為家庭之付出，有損原告在家庭中之父親形象及地位，造成原告精神上之壓力。

　　⑵兩造均在同一家醫療機構服務，原告擔任主管職，但被告未能顧及職場上應與同僚彼此尊重，在醫院同事及友人面前，仍口氣大聲無禮，讓醫院同事認為被告是倚靠原告之主管身分才會如此囂張，造成原告困擾，並影響原告之聲譽。

　　⑶原告多次與被告溝通，被告竟稱原告無權管她，縱令原告一再隱忍，被告仍我行我素，甚至變本加厲。被告白天在職場上、返家後在家居生活上之各種作為，實已造成原告感受精神上之壓力，已達精神上虐待之情事。

⒉被告不願意支持原告在工作上所必須之作為，反而要脅要原告在工作或家庭選擇，造成原告受到精神上之痛苦與虐待：

　　⑴原告為精神科醫師，且須協助偏鄉服務，十多年前，原告義務參加臺東聖母醫院好醫師先修營的七天營隊服務，被告不僅不支持，甚至忿怒相對，要求原告須在家庭及工作上做選擇，縱令原告請求討論或協調，被告均不同意。

　　⑵此外，在十多年前，原告參加精神健康基金會活動，邀請被告一起參與，被告竟然忿怒或不悅，只要求原告須配合其指定之活動，否則就不給原告好臉色看。

　　⑶原告為避免與被告之衝突，十多年來，已減少公益團體活動頻率，及卸下協會理監事職務，被告仍無法支持且憤怒以對。原告於假日或下班時間參加外面的多個學協會活動如精神醫學會、老年精神醫學會、臺灣失智症協會、臨床失智症學會、心靈健康資訊協會、生物精神醫學會、精神流行病學會，多次邀請被告一同參加，該活動與被告擔任社工師之執掌業務亦有相關，但被告不僅不願意陪同出席，甚至以此理由，多次忿怒或吵架，造成兩造間互信、互愛基礎產生重大破綻。

　　⑷原告就讀○○醫學院時之指導教授南下，邀約學生聚餐，原告邀請被告一同前往，被告不只不願陪同，甚至要求原告不要去，原告基於學生前往招待教授，惟返家後，被告竟然以此大發脾氣，顯已違夫妻互動應有之尊重。

　　⑸被告對於原告一步一步努力，在教學上獲得升任副教授，在職務上可以擔任主管職，對於病患給予更多服務等情事，竟未能支持，反而嘲諷，顯無夫妻同心之關懷與協助。

 

⒊被告不信任原告，且百般挑剔，嚴重污辱原告及限制原告執行業務：

　　⑴原告為精神科醫師，除看診外，亦就個案進行心理治療，當原告在桃園工作時，被告竟質疑原告為何需要跟病患進行個案心理治療？且為何治療時間需要一個小時？甚至在原告返家時，還要搜查原告衣物，看看是否留有其他可疑物品，被告亦為社工師，瞭解精神科醫師的業務範圍，卻仍做出無理要求，此種行為，不僅違背專業判斷，也嚴重侮辱原告及限制原告執行業務。

　　⑵原告非常信任被告，且手機也未設定解鎖密碼，惟被告在今4月間，有兩天在家偷看原告的手機line通訊，妨害秘密；被告又對家人及子女誣指原告有外遇，讓原告蒙受不實之冤。

（三）兩造間有民法第1052條第2項之難以維持共同生活之情事：

⒈被告對於財產之管控，均不討論，一意孤行，不利於家庭生活成員。

　　⑴兩造婚後所購買之不動產，曾經約定未來均留給二名子女，惟被告破壞兩人原先對子女之承諾，且在未經商量同意下，今年就已經自行賣掉由原告出資購買的臺南市永康區的房子，售屋所得均由被告一人取得、花用。

　　⑵被告僅依其個人需求，作為處理家中財物之基礎，被告今年購買鋼琴時，未評估實際需求，也沒有與原告商量，就要求原告必須同意；而臺南○區○○街之建物，是原告之婚前財產，也是原告父親自行監工完成，對於原告父母有重大意義，惟當要修繕○○街房子時，原告跟被告說父母要保留神明桌（父母用心的佛龕及櫥櫃），被告強勢地說要由她作主，完全不尊重原告父母之需求，也不容原告有何意見，兩造實有難以溝通之情事。

　　⑶兩造間就家庭重大決定及錢財的價值觀不同，原告基於從小受父母薰陶之節儉及三思之習慣，與被告之衝動購物及大量購買東西後再行丟棄之惡習，實難以溝通，且被告對於財產之管控，不利於家庭成員，兩造婚姻產生破綻，均係可歸責於被告所致。

⒉被告從未邀約原告參與家庭旅遊：

　　⑴被告明知原告為醫院主管職，且需照顧病患，無法臨時請假、放下公務、丟開病患，辦理出國行程，至少需要事先安排休假、調開會議行程，且向醫院辦理排班後請假、職務代理事項後，才能離開職務，與家人出遊。

　　⑵詎被告每次出國行程之安排，都是在短期内告知，且向原告稱是你不要去的，就自行前往出遊，放原告一人在家，且在旅遊期間，從不打電話問候，形同陌路，甚者，被告所有旅費還向原告要求支付，被告此種行徑，早已不把原告當家庭成員對待。

　　⑶被告於今年5月2日向原告稱要參加國中同學會，同日即前往臺東，至5月4日返家，此段期間也未打電話報平安，經原告關心後，被告承認跟兩位男性友人出遊至臺東，仍未說明臺東住處，被告出遊期間，正值報稅之末期，被告完全不予理會，均由原告自行整理報稅資料，替被告繳納稅金，被告卻自行與男性友人外出旅行，被告行為異於常理，顯已破壞婚姻互信互愛之基礎，足認兩造之婚姻產生破綻，已達難以回復之狀態。

▲歐陽文貞指控妻子要求分房，且要求他自行處理居家事務，已嚴重破壞夫妻互信互愛之基礎。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

⒊被告要求分房，且要求原告自行處理居家事務，已嚴重破壞夫妻互信互愛之基礎：

　　⑴被告已多次提出離婚之訴求，且在兩造尚未商談確定之時，被告就告知二名子女說父母要離婚，而被告除了要將已出售房屋之價款全數歸其所有外，甚至要求原告的婚前財產也要分配給她，如有不合她意，就要求分房睡覺，被告睡主臥室，將原告趕到兒子房間睡，目前已分房2個月以上，於訴訟中竟反稱是原告自己主動分房。

　　⑵且兩造在家形同路人，原告須自理家務、自己準備餐食、自己洗衣服，甚至連小孩子假日回到家，被告都自行先煮飯、自己先吃飯，見到原告返家，也不招呼。109年6月13日長子大學畢業典禮回來，原本是家庭和樂聚會之時間，詎被告在6月14日中午、晚上，都跟子女吃飯、出門，不理會原告。

　　⑶被告無故退出家庭成員群組，拒絕與被告對話，且被告為達離婚之目地，於109年5月31日偷偷在車上錄兩造對話的內容，原告發現後，被告還說是兒子教她的云云。被告主動要求分居，且自行找仲介去看租屋，之後被告拒絕搬家，茲於訴訟中，被告反稱係原告離家云云，均非事實。被告之行為，顯已破壞婚姻互信互愛之基礎，兩造婚姻確實已有難以維持之情事。

不過法官認為歐陽文貞陳述的內容，都屬於夫妻日常生活相處日常、溝通不良所衍生的瑣事，用以離婚原因實在難以認同，而且「原告可歸責之程度較高」，故判歐陽文貞判訴。

 
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