不用出國！　「世界音樂在A8－印尼的聲響交織」4／16起特展

▲爪哇皮影戲。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由桃園市政府藝文設施管理中心主辦的「世界音樂在A8－印尼的聲響交織」，自4月16日起至8月1日展出，A8藝文中心延續去年度所辦理的「世界音樂在A8－聽見愛爾蘭」特展，今年帶大家從愛爾蘭飛到印尼，把享譽國際的世界音樂-印尼甘美朗（Gamelan）、安克隆（Angklung）等文化聲響帶進桃園！

藝文設施管理中心說，防疫生活逐漸解封，歡迎大家到A8藝文中心，感受來自印尼這與生命、與土地、與信仰無法切割的交織聲響，認識經典甘美朗因地域不同而產生的異質音樂樣貌，欣賞傳統印尼音樂在臺灣土地上的精采詮釋，更能親身體驗安克隆的聲響趣味，一同享受印尼極富多元文化魅力的聲響交織。

▲木薯椰絲糕。（圖／藝設中心提供）

展場可以親身觀賞臺灣罕見的甘美朗，並欣賞巴里和爪哇、經典與現代、結合臺灣知名樂曲的聲響表現，民眾也能透過數位創作的方式，藉由聆聽，將聽覺轉換成視覺，並成為展覽作品中的一部分，再現了臺灣與印尼的文化交織。

另外，還能親手體驗安克隆-這組源自印尼西爪哇的傳統竹製敲擊樂器，再現了印尼悠久動人的音樂藝術。展期間，也舉辦九場印尼特色的藝術體驗課程及講座，從西爪哇、中爪哇到巴里，在文化故事、皮影戲、蠟染藝術、面具舞蹈之間，讓臺灣的朋友可以更貼近印尼文化在各種島嶼間所呈現出的相異性格，從中了解這萬島之國的文化魅力。A8藝文中心位於（桃園市龜山區復興一路 8號3樓）。

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