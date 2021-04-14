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社會 社會焦點 保障人權

「永和何守正」居無定所！每次偷到錢都去旅館　警逮人揭辛酸內幕

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名神似前球星何守正的男子，居無定所睡公園，13日隨手拿走民眾的包包，意外發現裏頭有8萬5千元的現金，他衝去旅館投宿，最後被警方逮捕，警員問，「為什麼每次偷了錢都要去旅館？」男子緩緩說了一句話，讓警員瞬間感到一陣鼻酸。

▲▼永和何守正。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼竊賊外貌神似前球星何守正。（上圖／記者陳雕文翻攝、下圖／記者蔡惠如攝）

▲何守正開設健身中心。（圖／記者蔡惠如攝）

據了解，34歲李姓男子發現自己身上剩沒多少錢，因此走在永平路找尋下手目標並拉車門碰運氣，後來打開一台沒鎖的車門且拿走背包。幫朋友賣完菜的彭姓車主（水果盤商）事後得知遭竊，急忙PO文請大家尋人，因為包包裡還有8萬5千元貨款。

▲▼永和何守正。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼竊賊偷了包急忙閃人。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼永和何守正。（圖／記者陳雕文翻攝）

派出所調閱監視器發現了李男，直呼「啊！是他喔！他偷到錢都會去一間旅館投宿。」果不其然，警方在該旅館發現了投訴的李男，但不論怎麼敲門，李男都不出來還說，「請給我一晚的時間…」員警知道他無處可去，因此在門外守候一整夜，直到隔天中午退房時間一到，李男乖乖開門就逮。

警方查獲現金8萬5千元以及微量毒品殘渣，接著問，「為什麼每次偷了錢都要去旅館？」李男解釋，前科累累找不到工作，只能當遊民，每天一身臭汗睡公園餵蚊子，所以偷了錢會去旅館，「可以好好洗個澡，換新衣服並睡個好覺，害你們等一晚，拍謝啦…」

▼遭竊的包包跟現金。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼永和何守正。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼永和何守正。（圖／記者陳雕文翻攝）

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