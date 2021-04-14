　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女大生抓螃蟹受困礁石獲救　隔天找手機又卡關！31警消出動救她

▲▼聖約翰科大莊姓女大生為了找手機2度受困礁石，前一晚才因抓螃蟹受困被救回，警消出動31人救她 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲聖約翰科大莊姓女大生為了找手機2度受困礁石 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區三塊厝附近新埔海堤，13日晚間，2名女大生為了到石滬抓螃蟹受困礁石，警消獲報將2人救回；沒想到其中一名女大生為了找回掉落礁石的手機，隔天再度因漲潮進退兩難，旁邊種田阿伯為了救她也受困，警消出動31人將2人救回岸上，並告誡女大生不要再去找手機了。

▼警消出動31人救她 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼聖約翰科大莊姓女大生為了找手機2度受困礁石，前一晚才因抓螃蟹受困被救回，警消出動31人救她 。（圖／記者陳以昇翻攝）

13日晚間6時許，聖約翰科技大學22歲莊姓及20歲方姓女大學生，2人趁著退潮，到淡水區三塊厝附近新埔海堤，踏浪要去200公尺外石滬礁石抓「螃蟹」，卻忽略海水漲潮受困礁石，警消前往救援，順利將2女救回岸上，過程中莊女還不小心踩空撞傷額頭，送醫無大礙。

隔天（14日）上午9時許，莊女因手機前一晚遺失掉落在石滬礁石中，竟異想天開趁退潮要去搜尋，沒想到再度受困，岸邊巡田水的60多歲阿伯看到莊女受困，不顧危險下水要去救她，雙雙在礁石上進退兩難。

▼聖約翰科大莊姓女大生被救上岸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼聖約翰科大莊姓女大生為了找手機2度受困礁石，前一晚才因抓螃蟹受困被救回，警消出動31人救她 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消獲報後，擔心大潮時段即將滿潮，會有滅頂危險，立刻出動31人，帶著魚雷浮標、浮水繩、拋繩袋及救生衣下水救援，順利將2人救上岸。莊女除了全身濕冷猛打哆嗦外，沒有受傷，事後向她告誡「不要再去找手機了」

新北市消防局呼籲，除公告禁止水域嚴禁下水外，民眾應該多瞭解其他水域相關知識，例如：離岸流、漲退潮、救溺五步十招等，千萬注意自身狀況、安全及海象，提高風險管理，避免受困溺水犧牲性命。

他奶奶的美麗小秘訣

▼聖約翰科大莊姓女大生前一晚才因抓螃蟹受困被救回 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼聖約翰科大莊姓女大生為了找手機2度受困礁石，前一晚才因抓螃蟹受困被救回，警消出動31人救她 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
采子「想被你撲」劈腿何孟遠　閨蜜們火速退追力挺荳荳
糗！淡水2女大生抓螃蟹困礁石獲救　隔天找手機又卡在海上
快訊／AZ疫苗下週三開放自費預約！釋出1萬劑「免收疫苗成本費
胡瓜驚爆「跟節目遞辭呈」：我已經盡力了
快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！　「會親自上門請求原諒」
談分手楊晨熙10年情　大飛突脫口「五字經」全場傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

少婦遭家暴離家7天接到酗酒夫電話：4月大兒子死了　屍體發黑疑餓死

女大生抓螃蟹受困礁石獲救　隔天找手機又卡關！31警消出動救她

桃園市民宅大火父子雙亡　屋主「我是被抱出來的」不起訴

300萬海神女主人身分曝！北聯堂口遭開3槍棄車逃...他舊愛也捲入

快訊／中山高271K貨車翻覆！駕駛噴飛躺路中央　斷腿重傷搶救

輔大鮭魚妹現況曝！簽名要寫很多字　累嘆：領通告費「一次3張」

快訊／公車載10多名乘客撞斷路燈　小黃突轉向「小K大」交通大亂

「幫老子拍幾張新照」　高中生逼蘿莉妹拍裸照還要獻身

高雄長髮妹氣罵軟爛「引爆掃射10槍」　4車3人被逮！槍手還在逃

女控小時候在美國遭狼父摸胸親吻　「無審判權」不起訴

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

少婦遭家暴離家7天接到酗酒夫電話：4月大兒子死了　屍體發黑疑餓死

女大生抓螃蟹受困礁石獲救　隔天找手機又卡關！31警消出動救她

桃園市民宅大火父子雙亡　屋主「我是被抱出來的」不起訴

300萬海神女主人身分曝！北聯堂口遭開3槍棄車逃...他舊愛也捲入

快訊／中山高271K貨車翻覆！駕駛噴飛躺路中央　斷腿重傷搶救

輔大鮭魚妹現況曝！簽名要寫很多字　累嘆：領通告費「一次3張」

快訊／公車載10多名乘客撞斷路燈　小黃突轉向「小K大」交通大亂

「幫老子拍幾張新照」　高中生逼蘿莉妹拍裸照還要獻身

高雄長髮妹氣罵軟爛「引爆掃射10槍」　4車3人被逮！槍手還在逃

女控小時候在美國遭狼父摸胸親吻　「無審判權」不起訴

灰狼狀元竟不知A-Rod是誰！新老闆IG打招呼　艾德華茲回尷尬笑臉

境外移入+5！俄國男曾確診　出海工作後返台採檢陽性

增2例疑似嚴重不良事件！　30多歲女性「頭暈、發冷、身體痠痛」

高鐵「捐贈500萬」給太魯閣受難家屬！用於醫療、復健、經濟支持

2021蘇澳第一鮪抓到了！重183公斤將拍賣　挑戰每kg逾1萬元紀錄

徐玄正能量再發文！　「最後勝者是善良的人」座右銘再引討論

少婦遭家暴離家7天接到酗酒夫電話：4月大兒子死了　屍體發黑疑餓死

台中已培訓近600防災士　陳子敬：深入各角落建構綿密救護網

普悠瑪後沒學到教訓！民眾黨指台鐵改革0進度：政府是另類李義祥

少年籃賽／社團性質訓練阻礙大　屏東仁愛6年耕耘奪季軍創最佳

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

社會熱門新聞

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

「很多人說你們要變有錢人了」　罹難者家屬揭善款真相

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

高雄掃射10槍尋仇　長髮女嗆：惹錯人

李義祥疑用綁貨束帶拉10噸工程車

抖內20萬鑽石可出場！愛子不給碰：肥宅不來電

桃園男留宿女高中生3天　少女求父母：不要告

記錄器曝光冷血李義祥　移工阿好開怪手害49命

李義祥叫他跑！阿好姊淚：弟不會開車

SWAG北捷系列慘了！巨乳女優遭刑事局約談

洪瑞珍商標戰堂哥告贏堂妹

嫌犯逃跑6樓墜落　同夥偵訊才認「還有1人」

輔大鮭魚妹現況曝！累嘆：簽名要寫很多字

案發現場／活埋12年！護膚女纏三角戀道出殘忍真相

更多熱門

相關新聞

淡水2女大生受困礁石　離岸200公尺

淡水2女大生受困礁石　離岸200公尺

淡水區聖約翰科技大學後面的港灣處，現場為2名女生因漲潮無法回到岸上，1920接觸民眾，1952回到岸上，其中1名額頭擦傷、意識清楚，送往淡水馬偕醫院。

女大生喉嚨飄「死魚味」！求醫驚見「爆米花」

女大生喉嚨飄「死魚味」！求醫驚見「爆米花」

酒吧中被17歲男搭訕！女大生拒絕身體被捅穿亡

酒吧中被17歲男搭訕！女大生拒絕身體被捅穿亡

日本風靡超逼真「螃蟹耳環」

日本風靡超逼真「螃蟹耳環」

找女傭？北市雅房1千元入住　限女大生還要帶小孩遭砲轟

找女傭？北市雅房1千元入住　限女大生還要帶小孩遭砲轟

關鍵字：

聖約翰科技大學女大生螃蟹石滬礁石

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

神預言311　未來人：中國2062已消失

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

「很多人說你們要變有錢人了」　罹難者家屬揭善款真相

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

徐睿知爆辭演金南佶、車銀優新作

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面