女大生抓螃蟹受困礁石獲救　隔天找手機又卡關！31警消出動救她

▲聖約翰科大莊姓女大生為了找手機2度受困礁石 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區三塊厝附近新埔海堤，13日晚間，2名女大生為了到石滬抓螃蟹受困礁石，警消獲報將2人救回；沒想到其中一名女大生為了找回掉落礁石的手機，隔天再度因漲潮進退兩難，旁邊種田阿伯為了救她也受困，警消出動31人將2人救回岸上，並告誡女大生不要再去找手機了。

▼警消出動31人救她 。（圖／記者陳以昇翻攝）

13日晚間6時許，聖約翰科技大學22歲莊姓及20歲方姓女大學生，2人趁著退潮，到淡水區三塊厝附近新埔海堤，踏浪要去200公尺外石滬礁石抓「螃蟹」，卻忽略海水漲潮受困礁石，警消前往救援，順利將2女救回岸上，過程中莊女還不小心踩空撞傷額頭，送醫無大礙。

隔天（14日）上午9時許，莊女因手機前一晚遺失掉落在石滬礁石中，竟異想天開趁退潮要去搜尋，沒想到再度受困，岸邊巡田水的60多歲阿伯看到莊女受困，不顧危險下水要去救她，雙雙在礁石上進退兩難。

▼聖約翰科大莊姓女大生被救上岸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消獲報後，擔心大潮時段即將滿潮，會有滅頂危險，立刻出動31人，帶著魚雷浮標、浮水繩、拋繩袋及救生衣下水救援，順利將2人救上岸。莊女除了全身濕冷猛打哆嗦外，沒有受傷，事後向她告誡「不要再去找手機了」

新北市消防局呼籲，除公告禁止水域嚴禁下水外，民眾應該多瞭解其他水域相關知識，例如：離岸流、漲退潮、救溺五步十招等，千萬注意自身狀況、安全及海象，提高風險管理，避免受困溺水犧牲性命。

他奶奶的美麗小秘訣

▼聖約翰科大莊姓女大生前一晚才因抓螃蟹受困被救回 。（圖／記者陳以昇翻攝）