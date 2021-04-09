女大生喉嚨飄「死魚味」！憂幫男友口愛致癌　求醫驚見一堆「爆米花」

▲女大生喉嚨不適還飄怪味，擔心因口愛感染了人類乳突病毒。（圖／取自pakutaso）

實習記者閔文昱／綜合報導

有時「口氣」變差並不是沒有做好口腔清潔，而是身體出了狀況所發出的訊號。一名女大生因感覺喉嚨時常卡卡的十分不適，而且還散發一股「死魚味」，女大生懷疑可能因口愛感染了人類乳突病毒（HPV），沒想到求醫後才發現喉嚨中竟長了一堆「白色爆米花」。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在節目《醫師好辣》中分享一起案例，他表示一名22歲女大生因喉嚨不適就醫，結果一張嘴診間瞬間瀰漫一股濃郁的死魚味，連戴口罩都擋不住異味。女大生懷疑是不是因為幫男友「口愛」而罹患了人類乳突病毒（HPV），增加了口腔癌的風險。

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▲女大生扁桃腺有結石（紅圈處），導致嚴重口腔異味和喉嚨不適。。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

吳昭寬醫師隨後幫這名女大生進行檢查，結果這才發現，她的喉嚨內積累了多顆的白色扁桃腺結石，而且還呈現慢性發炎的狀態，於是他趕緊利用壓舌板，趁她不注意的時候使勁一撥，先將外觀像爆米花的一顆顆扁桃腺結石給壓出來，並趕快接住，以避免掉進患者的口中噎到。清理結束後也建議女大生，之後的飲食要盡量清淡一些，才能降低再發生同樣症狀的機會。

吳昭寬醫師解釋，會造成扁桃腺結石多是與患者的作息有關，一般比較喜歡吃辛辣油炸的民眾常常會有這樣的問題發生，要減緩這類症狀除了作息及飲食的調整外，多漱口也可以避免扁桃腺出現結石的情況，若不停反覆的發生扁桃腺結石並造成發炎，恐怕就得將扁桃腺整個挖掉。