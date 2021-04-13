謝師宴不吃仍要付600！　她條列「系幹4行為」怒了：變相勒索

▲謝師宴1人要付1100元，不參加也要付600元，她質疑「這算不算變相的勒索」。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書社團《爆料公社公開版》條列4項問題，表示系上幹部沒有詢問大家的意願，擅自決定在酒店舉辦謝師宴，而且價錢細項不公開、不透明就讓人難以接受了，更誇張的是「不參加也要繳600元」，讓她直言「這算不算變相的勒索」、「這些錢已經是我好幾頓的飯錢了」。

原PO表示，他們系上沒有詢問大家的意願，擅自決定舉辦謝師宴、擅自決定訂在價位1100元的酒店，而且價錢細項不公開不透明，完全沒有提到1100包含什麼，像是只有學生的餐費，或還包含了教授的餐費及場地佈置費用等，通通都沒有提到，最誇張的是連不參加的人也要繳600元。

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▲網友原文。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

她認為，教授並不是免費為我們上課，她也很感謝教授的指導，但這樣算不算變相的勒索。她說，「1100元對他們來說或許是小數字，但對我來說真的很多，就算我不參加，我也要付600元，這些錢已經是我好幾頓的飯錢了」、「想問問看大家的意見，大家的謝師宴不去的話，也是要負擔這筆費用的嗎」。

文章分享後引發網友熱議，有人建議，「不去還要繳，那結果全班50人都沒去。就要收30000元，錢要用去哪」、「如果確定畢業沒問題的話，連錢也不繳吧」、「沒參加為何要付錢，莫名其妙」、「不去為何要付，使用者付費啊，又是擅自做的決定，何必縱容這種行為」。