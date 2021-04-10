明起熱3天！白天「高溫飆30°C」　這天起又要變天轉濕涼

▲明日天氣穩定且溫暖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北季風影響，北台灣天氣稍涼，中央氣象局表示，明日起冷空氣減弱，再度有夏天的感覺，不過日夜溫差較大，下周二將有鋒面通過，東北季風也會隨之增強，直到下周末都會是濕涼的天氣。

氣象局表示，周日、下周一東北季風減弱，地面吹起偏南風，白天舒適暖熱，氣溫明顯回升，北部高溫約25到26度，再度有夏天的感覺，西半部日夜溫差大；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有零星短暫陣雨。下周一、二是最溫暖的時間點，北部高溫約28到30度，中南部30到31度。

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下周二、三鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部地區及中南部山區轉為局部短暫雨的天氣，其他地區雲量增多；目前資料顯示，鋒面通過時間在下周二下半天，因此下週二中午前後各地仍舒適暖熱，下周三北台灣就會明顯感受到涼意，北部、東半部低溫約17度，其他地方則是高溫略降。

▲下周二起北東降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

下周四東北季風影響，北台灣天氣較涼，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周五到周日期間，受東北季風影響，北部及東半部局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另外根據模式資料預測顯示，下周二、三在菲律賓東方或關島南方海面，可能會有熱帶系統發展，不排除會有颱風生成可能性，強度與路徑則須等到下周才會比較明朗。不過在東北風條件下，颱風為台灣帶來水氣的機會並不高。