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陳佩琪考慮施打AZ疫苗　只要指揮中心宣布「這件事」

▲▼柯文哲接種AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲接種AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲12日赴聯合醫院和平院區施打疫苗，被桃園市前議員王浩宇挖出，陳佩琪曾說「名人帶頭打疫苗，跟改名吃壽司一樣可笑」等言論。陳佩琪12日表示，只要指揮中心宣布台灣人只有AZ疫苗可打，她就考慮打。

陳佩琪在臉書表示，自己曾講過打疫苗要根據自身狀況，只是大家焦點著重於「打針是跟風行為」，不過柯文哲稱，首長接種疫苗不會提高民眾施打意願，「應該是呼籲我的看法啊！」

至於要不要打AZ疫苗，陳佩琪說，之前不想回答是怕活動失焦，但以她是基層醫護一員的看法，要提高目前AZ疫苗的30萬劑施打率，不是叫別人出來打醫護就會跟上，「只要指揮中心宣布台灣人只有AZ疫苗可打，別無其他，我想很多人會在別無選擇下，乖乖打AZ，或許我也會考慮。」

▲▼2018縣市長選舉,柯文哲,陳佩琪,選前之夜,現場照,支持者,柯P選前之夜群眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲、陳佩琪。（資料照／記者湯興漢攝）

此外，針對民進黨立委王定宇3月被爆，與同黨發言人顏若芳同居，事後聲稱向對方以8000元價格租房，彼此是「房東、房客」關係。柯文哲的妻子陳佩琪當時被問，是否接受柯文哲花8000元向別人租房子同居？陳佩琪事隔近1個月後回應，「8000塊租一間市區房子，含接送加早餐，很便宜啦！有這好康，就去啊！」

▲▼顏若芳、王定宇。（圖／記者周宸亘、屠惠剛攝）

▲顏若芳、王定宇。（圖／記者周宸亘、屠惠剛攝）

陳佩琪寫道，自己日前隨市府團隊去新竹交流時，被問「妳接受柯文哲花8000元向人租房子，且每週出入5天嗎？」高房價是民怨之首，以她外行人也覺得台灣經濟真奇怪，上班族把賺來的錢的八、九成拿去買房，卻緊縮其他消費，只差她與柯文哲收入較多，可以買到較好地段的房子，「但一間市中心蛋黃區的房子也讓我們這種做30年的醫生夫妻吃不消，更何況一般上班族。」

陳佩琪稱，當初花大錢買這地段， 也是為了柯文哲騎車去醫院方便，印象中有天柯文哲騎車跌倒受傷，臉上傷痕讓別人以為是她抓出來的。

另外，對於台北市議員王世堅送柯文哲腳踏車，說要騎去上班，陳佩琪說「其實他現在每天搭公車上班，議員應該送他一部公車才對，我會督促他去考張客車駕照， 保證一定物盡其用。」

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