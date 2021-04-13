陳艾琳怒指花藝創意被偷！法國飾品將說明

▲陳艾琳經營花藝店浪花w/f，無法忍受她與團隊的創意遭到剽竊。（圖／翻攝陳艾琳臉書）



記者陳雅韻／台北報導

藝人陳艾琳於臉書公開她所開設的花店浪花w/f，創意受到精品代理商剽竊，原本要為其代理的法系飾品品牌在3月11日舉辦的新品記者會做花藝佈置，來回提供3次提案版本，也未收取額外的打樣費用，在記者會前5天收到負責人回覆國外認為風格不同取消合作，未料事後她發現她與團隊的設計，完全被抄襲，她雖未指明是什麼品牌，但網友直指是法國飾品品牌Les Néréides，直接到台灣官方臉書與IG詢問「請問這真的是您們的作品及創意嗎」？或留言「Copy好完美」。

▲陳艾琳於臉書發文指控品牌抄襲她與團隊的創意。（圖／翻攝陳艾琳臉書）



陳艾琳指出，2月為該品牌提供初版提案，從場地哪裏合適擺放背板、陳列品應該如何規劃，到飾品裡的彩繪琺瑯花朵能夠實際相對應到什麼季節性的花材，她都參與其中，最後共改了三次的提案版本，因應對方提出的預算考量和提案修改，其中也包含了一次實際的陳列展示，她求好心切未收取任何花藝打樣費用，但記者會前一周雙方合作突然喊卡，理由是國外認為風格不同。未料事後她發現整個場佈創意被偷走了，包括S型垂吊設計的花叢、地面上的苔草、盆栽和圓柱木塊，以及她承諾客戶若當季還有櫻花的陳列方法，她驚訝表示沒有一個環節不是從浪花的提案去施作的。

▲法國飾品品牌Les Néréides於台北甜點店舉辦春日新品記者會。（圖／翻攝lesnereides_taiwanofficial IG）

見到品牌在貼文中感謝另一家花店時，陳艾琳表示就像是熱辣辣的巴掌打在臉上，身為浪花w/f的負責人，必須要為失落的同事們打氣，最後她的律師建議她未來向客戶提案前，都需要求簽署保密協定，即便最後無法合作，對方也不得侵害她的智慧財產權。而針對陳艾琳的指控，代理Les Néréides的惇聚國際股份有限公司尚未做出正式回應，預計今上午將會發出聲明。

▲Les Néréides於3月11日記者會的花藝陳列。（圖／翻攝lesnereides_taiwanofficial IG）

