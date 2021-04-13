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日本政府今日拍板定案：將排放福島核汙水入海

▲▼日本311大地震、東日本大地震、福島第一核電站。（圖／路透）

▲福島核電廠廢水定案將排放入海。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

據日媒《共同社》報導，日本政府今（13日）拍板決定，將把福島核電廠的輻射汙水排放入海。儘管當地漁民和周遭國家表達強烈抗議和憂心，日本當局仍指出，所排放的汙水不會影響人體健康，也不會對環境造成負面衝擊。

報導指出，日本首相菅義偉與內閣在今日會面，包括經濟產業大臣梶山弘志等人共同商討決定，最終拍板定案，將2011年3月11日大地震後續產生的福島核一廠廢水，經過逾10年的閒置後，排放入海。

報導指出排放核廢水的過程將會排除大多數放射性物質，包括鍶和銫，但廢水中會包含技術無法去除的放射性物質氚，將會利用海水充分稀釋後再排放入海；當局表示低濃度的排放對人體的風險相當小。這些核廢水多年來一直被儲存在儲存槽中，多達125公噸，據了解，儲存槽數量達到1061座。

營運核電廠的東京電力公司所有的儲存空間，預計在明年初就會全數存滿，而東京當局一直在尋找安全排放廢水的方式。

《共同社》周一報導指出，專用設備的審查和施工估計需耗時約2年，菅義偉7日與全國漁業協會聯合會（全漁聯）會長岸宏會談，告知有意敲定排放入海方針，岸宏則表示「絕對反對」，並同時要求菅義偉向國民做出說明，並針對形象受損、賠償等擬定對策。

事實上去年10月也曾傳出敲定排放入海方針，但政府顧及漁業人員等而推遲。時過逾5個月，東京當局正式宣布拍板定案。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事


 

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