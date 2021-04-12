8.1億善款「7大用途」　衛福部：目睹乘客、救災人員有心理撫慰金

▲衛福部表示，太魯閣善款會提供心理撫慰金給目睹乘客和救災人員。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者趙于婷／台北報導

台鐵太魯閣號出軌造成49死超過218人輕重傷，衛福部也在4/2成立賑災專戶，並成立監督委員會，由政務次長李麗芬擔任召集人。李麗芬晚間親自說明討論後的善款用途，除了罹難者家屬、傷者扶助之外，其中也包括救災人員、目睹乘客也會給予心理撫慰金。另李麗芬也透露，這次事故中，23歲~45歲罹難者最多，總共有25人。

根據最新統計，截至4月11日共收到33萬218筆善款，總計為新臺幣8億1,410萬6,821元。李麗芬說，運用範圍會包括第一罹難者遺屬、傷者、家屬提供生活扶助，給予扶助金必要經濟支持；第二會給予醫療補助，會針對健保給付的費用、台鐵支付的醫療費用之外所需要的如醫療、復健、輔具等費用提供協助。

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第三是教育支柱，針對罹難者子女的教育需要學費協助者；第四是心理重建，除了給予罹難者遺屬、傷者和家屬之外，也會針對目睹乘客、救災人員，都會提供專業心理重建，包括心理評估、衛教、心理諮商、心理治療等，傷者、救災人員、目睹乘客都給予心理撫慰金。

第五是提供事故相關必要刑、民法輔助費，如果需要相關法律費用，也會評估給予協助；第六是輔助直轄市、縣市政府，自行或結合民間團體，辦理罹難者遺屬、傷者關懷支持、心理重建等服務，服務可長達3年；第七是其他經過本會專案同意項目，會透過委員會討論，經評估後可以提供協助的，就會給予支持。

另外，李麗芬也提到，監督管理委員會有保留2名家屬名額，但目前還沒有推舉出代表，委員會預計每個禮拜都會開會。至於相關扶助金額怎麼分配？李麗芬則表示，目前還沒有討論出來，會先請社工了解家屬需要的扶助，再來做進一步討論。