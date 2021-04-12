「一生就愛你」國家級追焦狂閃！6天抓564件　白車飆102K最慘

▲這輛轎車以時速高達102公里衝過測速桿遭拍，超速達62公里 。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

有「最陰死亡彎道」封號的彰化139縣道已調降速限為40公里，為了減緩車禍事故發生率，6日開始在20K處啟用測速照相，在網路被封為「13920一生就愛你」， 6天來狂拍564張寫真照，11日凌晨有1輛車以102公里的速度飆過測速桿，被警方依超速60公里以上危險駕車舉發，罰鍰最高2萬4千元並吊扣汽車牌照。

▲139縣20K處測速桿。（圖／民眾提供）

6日是違規超速執法首日，警方公布139縣道20K凌晨12點至上午10點的數據顯示，就已拍到26件超速違規。第一件違規是一輛小客車，在啟用後8秒以時速53公里被拍到，搶得頭香。另外，一輛黑色BMW小客車時速高達81公里，超速41公里，堪稱首日最速。警方依道路交通管理處罰條例第40條告發，開罰2000元至2400元，並記違規1點。

▲黑色BMW超速41公里，遭測速照相拍下。（圖／民眾提供）

這幾天剛好是大甲媽遶境，正逢八卦山桐花盛開，139縣道除了測速器外，還加派警力24小時維持交管，不少車友在139線道奔馳，也有不少民眾賞花，光是20K處拍攝到的超速違規高達564件，平均1天94件，其中還有1輛白車把139縣道當成開高速公路，以102公里高速行駛，不禁讓人驚呼，「錢真多，還真的罰不怕」。

除了違規超速最高以外，其他如改裝車及酒駕事件列居第二、第三，彰化縣警局交通隊長林世明對此表示，該輛車超速達62公里，警方依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款「危險駕車（超速60公里以上）」舉發，將處6000元以上2萬4000元以下罰緩並吊扣汽車牌照」。

▲彰化警方139縣道輪班站崗。（圖／民眾提供）

林世明也多次呼籲並提醒用路人，139線交通事故主要肇因為超速違規及壓車等不當駕駛行為，取締處罰並不是目的，最重要是希望駕駛人都能遵守速限規定行駛，落實交通安全為首要目標，顯見仍有多數駕駛人無視速限規定超速行駛，輕忽超速可能帶來肇事危險。

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