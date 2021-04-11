買鹹酥雞驚見巨大蝸牛！ 她反映被問「妳媽短髮」？　店家道歉了

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名女網友指控，買鹹酥雞竟然有「超大蝸牛」，回到店家反映，但對方態度惡劣，還被問「妳媽媽是不是短頭髮」？但業者回應，當時因店裡還有客人，沒有好好解釋，讓消費者產生誤解相當抱歉，未來會多注意炸物品質，希望不要影響消費者信心。

▲鹹酥雞裡面有炸蝸牛。（圖／翻攝「爆料公社公開版」臉書）



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原PO近日在「爆料公社公開版」臉書社團表示，和男友吃到一半，男友發現裡面有一隻蝸牛，起初她還不信，但仔細一看真的是蝸牛，讓她瞬間反胃。隨後兩人回到鹹酥雞攤，希望老闆娘下次多注意，且還特意等到現場其他客人都不在，才小聲告知「有蝸牛」。

原PO指出，老闆娘很大聲說，「妳媽媽是不是短頭髮」，讓自己心想「奇怪，這關我媽什麼事？」她控訴，老闆娘還說，「有蝸牛不是我們能控制的啊，妳現在整包拿來，我也沒辦法啊！啊九層塔裡面就會有蝸牛，我是不是以後都不要賣九層塔了？」

▲▼店家向消費者致歉，並考慮以後不用九層塔。（圖／東森新聞）

原PO認為，店家這是什麼態度，「你不能控制，難道我們吃到活該嗎？小聲跟你講，還對我們大小聲，自己面子都不要了嗎？」她說，自己要的只是一個不好意思、一個態度，「搞得好像我們活該吃到。」她寫道，能理解菜會有小蟲子，但是第一次看到有蝸牛，「而且我也洗過菜，蝸牛也很小很小吧，這也太大了吧！」

對此，老闆娘接受《東森新聞》訪問表示很抱歉，並解釋因怕認錯人，才會問消費者「妳媽媽是不是短頭髮」，但對方拎著東西就走，「她如果跟我說，不是，我媽媽是長頭髮。我就會跟她說，看是要我退錢還是重炸一份，我絕對二話不說。」

店家強調，因當時還有客人，沒有好好解釋，才讓對方產生誤解。店家說，使用的九層塔因農家不噴農藥，所以會沾附一些蝸牛小蟲，事前都會先做處理，但這次事件讓他們產生陰影，考慮之後不再使用九層塔，未來會多注意炸物品質，希望不要影響消費者信心。