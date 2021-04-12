　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利已無軍銜！趕回英國奔喪也只能「穿西裝」送祖父最後一程

▲▼菲利普親王,哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲由於卸下王室職務時，軍銜也遭到褫奪，因此哈利無法穿著軍服送祖父最後一程。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國菲利普親王9日病逝，英國王室表示，將依照親王生前遺願，以皇家禮葬的方式取代國葬，而葬禮將於17日舉行。移居美國洛杉磯的哈利王子也已經抵達倫敦奔喪，目前正在進行隔離，他的妻子則因懷有身孕，在醫師的建議下暫時留在美國待產。據悉，這次的喪禮將會是哈利卸下王室職務後的首個公開大型活動，由於身分不同，屆時他的服裝也會與父親查爾斯王子以及哥哥威廉王子不同。

根據Hello Magazine報導，哈利與梅根兩人在菲利普親王病逝消息傳出後，隨即在官網上發表聲明，替祖父哀悼。而哈利本人也已經從加州搭機飛抵英國，並開始進行隔離，他的妻子梅根則遵照醫囑，帶著兒子亞契留在美國待產。菲利普親王的葬禮將會在17日舉行，為了遵守防疫規定，屆時僅有30人能列席，王室目前正在研擬名單，預計葬禮的前幾天才會公布。

▲▼菲利普親王,哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利目前已經抵達英國，並開始隔離。（圖／達志影像／美聯社）

菲利普的葬禮將會是哈利卸下王室職務後首次出席的公開大型活動，由於身分的改變，軍銜也被收回，因此與身穿軍裝的父親查爾斯王子與哥哥威廉王子不同，哈利只能穿西裝出席。據悉，因捲入醜聞同樣卸下王室職務的安德魯王子也將身穿西裝出席父親菲利普的葬禮。

事實上，這已經是哈利睽違一年多首度回到英國的家，同時也是他與妻子梅根在登上歐普拉節目大爆王室秘辛之後，首次與其他王室成員見面。哈利在倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport ）下機後，立刻由保安人員護送上車離開。

►哈利王子隻身抵達英國展開居家隔離　葬禮上將和威廉並肩同行
►安德魯王子談菲利普逝世　慟：女王生活「留下巨大空洞」！
►菲利普親王遺言曝光！病重託付查爾斯3件事　心中仍最牽掛女王

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

 

ET快訊
直擊女友「跪地吞吐」！　他求婚驚喜變驚嚇
恐怖影片！美28歲警臨檢　駕駛突拿「AR-15步槍」射死他
快訊／6樓加蓋鐵皮屋大火　23歲房仲燒成焦屍
快訊／桃園街頭競速失控撞擊火燒車！紅光沖天搶救中
拖吊車吊臂沒收撞ETC鐵架！　整根噴飛險砸後車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

血染遊樂場...溜滑梯驚見斑駁血紅　大象「慘遭分屍」

第4胎又生女兒！3寶媽不想照顧　把出生1個月女嬰扔糞坑溺死

恐怖影片曝！28歲警值勤臨檢　突遭駕駛「持AR-15步槍」射殺亡

才逃火燒車！17歲嫩妹「踩到電線」觸電慘死　暴風雨出門竟奪命

「閨蜜門」崔順實遭醫生性騷擾！　控訴看守所所長知情不理

救生筏放煙霧彈假裝沉沒　菲利普親王二戰妙計救全艦

小黃司機伸狼爪…騙OL喝「鎮靜水」載小屋性侵！　還強拍裸照威脅

女王度喪夫後首周末　親王遺願「把我放後車廂」靈車是他本人設計

哈利已無軍銜！趕回英國奔喪也只能「穿西裝」送祖父最後一程

末日確切日期揭曉！流星「猛撞地球」生物滅絕　他曝1招可救全人類

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

霍建華現身探班…提「一要求」被林心如打槍！夫妻私下互動曝

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

「22具法老木乃伊」乘車上街遊行　數百人列隊迎接...移至新博物館

沒搶轎！媽祖鑾轎花不到5分鐘　快速通過「一級戰區」民生地下道

苗栗貨車向左偏移猛撞分隔島桿　對向受波及...酒醉駕駛當場死亡

血染遊樂場...溜滑梯驚見斑駁血紅　大象「慘遭分屍」

第4胎又生女兒！3寶媽不想照顧　把出生1個月女嬰扔糞坑溺死

恐怖影片曝！28歲警值勤臨檢　突遭駕駛「持AR-15步槍」射殺亡

才逃火燒車！17歲嫩妹「踩到電線」觸電慘死　暴風雨出門竟奪命

「閨蜜門」崔順實遭醫生性騷擾！　控訴看守所所長知情不理

救生筏放煙霧彈假裝沉沒　菲利普親王二戰妙計救全艦

小黃司機伸狼爪…騙OL喝「鎮靜水」載小屋性侵！　還強拍裸照威脅

女王度喪夫後首周末　親王遺願「把我放後車廂」靈車是他本人設計

哈利已無軍銜！趕回英國奔喪也只能「穿西裝」送祖父最後一程

末日確切日期揭曉！流星「猛撞地球」生物滅絕　他曝1招可救全人類

林佳龍辭假的？罹難者頭七剛過　交通部主秘遭爆發動國營工會慰留

藍道砍26分8籃板5助攻捍衛主場　尼克2連勝重返5成勝率

富邦悍將「女子女子」日首創女孩外拍會　與FA甜美拍照

14歲弟不愛上學「被送去做工」　4天後累癱喊「讀書好！讀書好！」

北市大稱霸大專棒球、男足和女排　校長戴遐齡卸任前風光擁四冠

《全明星》何孟遠IG發文謝罪跪了！　王家梁：我先準備一盤碎玻璃

「瘋媽祖遶境」釀腎衰竭、腿殘！醫曝致命徵兆　有咖啡尿別硬撐

TOYOTA GR Yaris紐柏林單圈只要8分鐘！暴力鴨台灣首波配額已完售

海軍「神鷹守護神」觸犯軍方天條　服役36年士官長酒駕被汰除

血染遊樂場...溜滑梯驚見斑駁血紅　大象「慘遭分屍」

國際熱門新聞

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

「您的4億元已入帳」他秒衝銀行…竟還有3億！

老師帶頭歧視　黑人等白人吃完才能吃飯

他驚喜求婚　直擊女友吞吐陌生男

女記者掰！攝影師只拍「高衩透視」翹臀妹

28歲警遭駕駛「持AR-15步槍」射殺亡

蔡英文差點或國際安全論壇頒獎　美媒爆「加國施壓」

獵人開心射中了！找到「血泊中的弟弟」胸口中彈

爽騎男友！她下秒慘摔「門牙噴飛」

哈利王子隻身抵達英國　展開居家隔離

小孩冒險渡河秒被沖入水中！好心人伸手救回一命

普丁造「機器人大軍」脅烏克蘭邊境！最新影片曝

烏克蘭軍隊遭砲擊1死1傷　俄申明不會邁向戰爭

美學者籲強化美台經濟關係　因應中心理統戰

更多熱門

相關新聞

煙霧彈造沉沒假象　菲利普妙計救全艦

煙霧彈造沉沒假象　菲利普妙計救全艦

菲利普親王（Prince Philip）於上週五辭世，享耆壽99歲。他是一位二戰老兵，曾在全球衝突中參與過多次海戰，其中包括一場在希臘附近與義大利交手的激烈戰役，另外，他也曾擔任過軍艦的副艦長，用奇計帶領全員躲過敵軍的轟炸。

女王度過喪夫後首周末！改裝Land Rover靈車為他送行

女王度過喪夫後首周末！改裝Land Rover靈車為他送行

菲利普逝世　安德魯王子：女王生活留下巨大空洞！

菲利普逝世　安德魯王子：女王生活留下巨大空洞！

哈利王子隻身抵達英國　展開居家隔離

哈利王子隻身抵達英國　展開居家隔離

菲利普是山神之子！教徒隨身攜照片求保庇

菲利普是山神之子！教徒隨身攜照片求保庇

關鍵字：

菲利普親王英國王室查爾斯王子威廉王子哈利王子梅根軍銜

讀者迴響

熱門新聞

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

丫頭33歲生日趴100人到場　隨便一滑都明星！

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」

啦啦隊女神錄影重摔「後空翻撞地折頸」！

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

恐「又大又強颱風」最快2天生成　下波變天狂降12度

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

星巴克4／12起連5天買一送一

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

快訊／白沙屯媽停TOYOTA車廠　網笑喊發了

22歲妹懷孕閃婚！丈夫聽完產檢秒封鎖

即／16歲高中生陳屍家中！

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

快訊／小朋友喊「媽祖我愛祢」　白沙媽突大轉彎進國小

鄧福如遭控外遇「害人小產」！經紀人回應了

更多

最夯影音

更多
鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了
隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面