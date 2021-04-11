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社會 社會焦點 保障人權

打造5萬還願金牌…他放背包「整咖」不見急壞！板橋警30分鐘找回它

記者陳豐德／新北報導

新北市一名鄭姓男子為了向神明還願，而打造一面價值5萬元的金牌，但沒想到，3月31日他騎車時卻不慎遺失裝有金牌的背包，知道發現後才焦急得沿路返回多次找尋，但卻都沒找到，於是到警局請求警方協助。警方獲報後立刻調閱監視器畫面，不到30分鐘就發現背包被人放置於人行道旁，鄭男最後在警方的協助下順利找回背包及金牌。

▲▼金牌放背包騎車卻掉落，板橋男急報警求助。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲金牌放背包騎車卻掉落，板橋男急報警求助。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，事發當天鄭男神情慌張地前往警局報案，而當時警方韓易哲先是安撫他情緒後，立刻調閱鄭男騎車路線的監視器，經過濾十幾部監視器後，發現鄭男騎車行經中正路與大仁街口時，背包就掉落在斑馬線上。

當時鄭男立刻認出該背包就是他所遺失，但表示稍早已回到該處找尋，卻沒發現，擔心包包已遭人撿走。韓員事後仍不放棄，持續調閱監視器追查，才發現有一名路過男子將掉落路中的背包踢到路邊，於是立刻帶著鄭男回到現場，最終順利尋獲背包。

▲▼金牌放背包騎車卻掉落，板橋男急報警求助。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲警方調閱監視器發現，鄭男背包被人踢到路邊，於是立刻帶著鄭男返回現場，最終順利找回背包。（圖／記者陳豐德翻攝）

據悉，鄭男當下喜極而泣，並隨即致電派出所感謝警方專業及熱心，且也對負責韓員為民服務的熱忱十分肯定，並對警方細心處理事情之態度，不勝感激。

板橋警分局長劉炯炫表示，本次員警受理民眾報案遺失貴重金飾，立即調閱沿線路口監視器，終於找到遺失的金飾品，對員警的細心積極表現表示肯定與嘉許，並呼籲民眾為避免隨身物品遺失，勿有將物品置放在機車踏墊上或掛放情形以防物品遺失。

另外，停放車輛時無論是暫時或長時間停放應多花點心思將物品妥適收好，如民眾拾獲物品，應立即將拾得物交至就近派出所，由警方協助通知失主，切勿心存貪念侵占他人物品，否則觸犯刑法得不償失。

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