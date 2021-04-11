打開屍袋驚見「妹妹」！禮儀師哭：她好像在告訴我　盼嫌犯死刑

記者陳俊宏／綜合報導

屏東縣一名55歲黃姓男子愛慕一名29歲曾姓人妻，竟製造假車禍擄走殺害對方，震驚社會。承攬曾女後事的禮儀社李姓殯葬業者，打開屍袋看到居然是自己的好友「妹妹」，當場嚇哭，「我發現她的容顏，好像在告知我就是她的感覺」。她怒斥兇嫌太可惡，希望判死或關一輩子。

外型甜美、新婚一年多的曾女，在通訊行上班時認識黃男。黃男追求不成，竟然在今年2月、3月跟蹤騷擾，讓對方報警。警方當時雖已受理，但因兩人非親故，僅能依法將黃男送辦並口頭告誡，無法讓曾女申請保護令。

▲▼外型甜美的曾女無辜慘死。（圖／翻攝臉書）



然而，8日晚間10時許，黃男卻製造假車禍擄走人，並將手機關機，讓警方無法尋獲他；事隔8小時後，他在屏東市民和派出所外徘徊，被警員認出欲上前拘提。他自稱是來投案的，但供詞反覆、對犯案動機交代不清，甚至還不肯說出曾女下落。

警方根據曾女最後的手機定位，在黃男住家附近空屋找到已明顯死亡的曾女。而據了解，曾女身上衣物完整，但雙眼並未閉上，貌似死不瞑目，讓親友相當不捨。法官裁定黃收押禁見。

▼黃嫌收押禁見。（圖／記者吳世龍攝）



承攬曾女後事的李姓殯葬業者表示，與曾女是從客人變成朋友，過去曾女是在廣東路上某間門市服務，兩人因處理電信業務結緣，但過一段時間不見曾女，後來才在別間門市相遇，一眼就被對方認出，兩人也因此更熟絡，後續繳費或是碰上問題也都只找對方。她說，3月才去門市跟曾說好「下個月再來找妳」，沒想到成為兩人最後一面。

李女回憶，曾女很乖，人相當有氣質，講話溫柔，工作非常認真，不論遇到任何問題都會盡全力為客人解決。她指出，曾女真的很貼心，「第一次遇到她就覺得怎麼會有這麼美的女孩子」，因此對她印象深刻。

李女說，「我都會叫她妹妹，她都會叫我姐姐」，她當下心想「妹妹不是妳吧，希望不是我認識的妳」，一打開屍袋時，「我發現她的容顏，好像在告知我就是她的感覺」，但自己心裡還是不太敢相信。她怒斥兇嫌太可惡，希望判死或關一輩子。

▼李女痛斥兇嫌太可惡。（圖／東森新聞）

▼曾女丈夫十分悲痛 。（圖／記者洪靖宜攝）

