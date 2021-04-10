職棒球星棄妻女「擁辣妹極樂墾丁」　 親友怒嗆：幫他生子就拋棄

▲林逸翔棄養妻女7個月，期間還與其他球員、泳裝辣妹四處吃喝玩樂。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

職棒富邦悍將隊投手林逸翔因為對岳父母爆粗口，與妻子產生嫌隙，去年9月起，棄養妻子與1歲5個月大的女兒至今，卻與朋友到處吃喝玩樂，讓很多親友看不下去。

親友Y小姐透露，事發至今7個月，林逸翔未曾探望小孩，連生活費也不肯給，但林妻仍抱著一線希望，期盼一家3口能團圓，沒想到林卻數度用「嗆聲」方式逼妻子離婚。

Y小姐說：「去年9月，林逸翔透過LINE跟妻子提離婚，一下要請妻子的家人到戶政事務所，一下又要妻子跟家人討論小孩的監護權問題，但是每次都不了了之。林指控妻子不肯回婆家，並以雙方家庭、個性與價值觀不同為藉口，要妻子好聚好散，事實上根本他就是不負責任的爸爸跟丈夫。」

Y小姐告訴本刊，林逸翔與妻子2019年奉女成婚，同年11月妻子產女，因林平日需待在球隊練球，加上林妻當時還在攻讀碩士學位，擔心無暇照顧小孩，所以婚前雙方就協議好讓妻女住娘家，等林放假，再由林接送妻女回林的老家。

Y小姐說，林逸翔抱怨放假時間都在接送妻女，妻子為了安全，要求他在圍欄裡面顧女兒，他卻說：「我又不是保母，顧小孩還要被限制！」甚至脾氣一來，就當著老婆、小孩的面怒摔奶瓶。先前小孩生下來沒多久，林逸翔曾因與妻子發生口角，不理妻女2個月，沒想到現在又重蹈覆轍。

另名親友A先生則表示，林逸翔個性易怒且不成熟，時常因情緒失控辱罵妻子，事後再向妻子道歉，但沒多久又故態復萌，讓妻子飽受精神霸凌，就連球隊總教練洪一中也曾被他私下辱罵「跟狗一樣」，讓旁人超傻眼。

親友還提到，林逸翔去年9月提離婚後，就不曾找過妻女，期間他跟其他球員、泳裝辣妹到墾丁跨年、唱歌，甚至還去露營、看櫻花、追蹤女球迷IG。Y小姐不滿地說：「他浪費妻子的青春，妻子幫他生下孩子就拋棄對方，只顧找回單身的快樂，忘記了一個已婚男人該有的責任。」

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