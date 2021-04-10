越捷試用「疫苗護照」復飛國際航線　4／11啟程河內飛台北

▲越捷航空4月起恢復國際航線，4月11日啟程河內飛往台北航線。（圖／越捷航空提供）

記者賴文萱／台北報導

越捷航空自4月起恢復國際航線，再次重啟連結越南的主要交通樞紐與曼谷、東京、首爾及台北等城市，其中，河內出發至台北的航班定於4月11日啟程。此外，越捷也加入試用IATA旅遊通行證及「疫苗護照」，來確保旅客的安全、同時有效地控制疫情。

其他國際航班，例如，胡志明市飛往曼谷的航班定於每周五出發，河內飛往首爾（仁川國際機場）的航班將於4月15日重啟；從河內到東京（成田國際機場）的航班定於4月6／7／10／11／12／13／14／19／20／23／26／29／30。

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▲越捷航空4月起恢復國際航線，4月11日啟程河內飛往台北航線。（圖／越捷航空提供）

越南飛往各地的航班將只提供給符合各國家地區入境法規的旅客，這些旅客大部分為在海外讀書、工作或探望親戚的越南人，也有從越南返鄉的外籍旅客。

身為國際航空運輸協會的成員，越捷航空也與越南及國際機構合作，加入試用IATA旅遊通行證及「疫苗護照」，來確保旅客的安全、同時有效地控制疫情，以簡化程序並為即將到來的旅行做好準備。

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