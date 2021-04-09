　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投「3歲雙胞胎」不同命！父母偏愛哥哥　竟虐死弟弟

▲男子在社群PO出疫情謠言，遭南投地院法官判處3萬罰金。（圖／南投地檢署提供）

▲南投地院已將父母收押。（圖／南投地檢署提供）

記者董美琪／綜合報導

南投林姓父母生下一對3歲雙胞胎兄弟，不過夫妻倆卻因弟弟表現不如哥哥，會尿褲子，出手虐待，3月21日林父在浴室將弟弟推去撞牆，導致傷重不治。南投檢方解剖發現男童全身是傷痕，明顯長期受到虐待，立刻啟動婦幼保護機制，並收押林姓夫婦，目前哥哥由社工協助評估安置。

37歲林父在印刷廠工作，林母無業，夫妻生下雙胞胎後，平常自己帶哥哥，弟弟則由阿公、阿嬤帶，因為常常會在褲子上大小便，語言發展遲緩，不被父母喜愛。去年12月，因阿嬤生病，弟弟被帶回照顧，卻常被關在廁所裡，或被全裸丟在浴缸中，不洗澡換衣，爸爸會出手打，媽媽也冷眼旁觀，甚至一起加入虐待。

弟弟3月21日因尿褲子，被爸爸拖去浴室，林父推倒兒子，導致頭部撞牆，送往部立南投醫院急救，因傷重轉至中國醫藥大學附設醫院搶救，4月1日傷重不治。南投分局隔天通報，檢方依涉及殺人未遂、妨害幼童發育、傷害等罪，將林父聲押禁見獲准。

法醫指出，林童全身佈滿新舊鈍性傷及結痂疤痕，且頭部硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、視網膜出血，檢警調查判斷林母也涉案，將她聲押獲准。

鄰居指出，幾乎從沒看過弟弟，也只看過父母帶一個孩子出門，應該是哥哥。南投地檢署表示，哥哥暫時由家屬照顧，目前已啟動婦幼保護機制，由社工及警方評估安置。

►sisley全能乳液經典好用～特價4380

ET快訊
買早餐付百元鈔！老闆娘「1理由」拒收她傻眼　網友曝真相
惡意逼車！西裝男「華麗下車」囂張嗆怎樣　重機騎士看傻眼
快訊／粉專冒用太魯閣罹難者募款　黃法喆妹妹氣哭告了
小小一台捕蚊燈！他懷疑效能...才開箱「連2天爆密集屍海」傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投「3歲雙胞胎」不同命！父母偏愛哥哥　竟虐死弟弟

想阻止兒子輕生！老父著急找人　最後目睹他死在頂樓當場崩潰

影／台女夾帶26件愛馬仕＋香奈兒　價值350萬遭海關「全部沒收」！

夫妻雙載遭小貨車「掃倒」！她全身擦傷...淚眼看著丈夫失去呼吸

桃機4樓「公主抱」重摔妻子險死　狠夫獲減刑僅判2年半

南市清潔隊長官遭爆官威大嗆「X！要釘給你死」　環保局：是口頭禪

消防特考生搭太魯閣號亡！消防署「頒結業證書」…追贈1線3官職

男「南港車站」月台踩空落軌　火車進站「緊急剎車」...男子嚇壞

搶黃燈遇闖紅燈！雲林21歲騎士遭曳引車撞飛10米　傷重轉院治療

恆春鎮代盧榮士驚傳陳屍車內　疑久病厭世留遺書輕生

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

南投「3歲雙胞胎」不同命！父母偏愛哥哥　竟虐死弟弟

想阻止兒子輕生！老父著急找人　最後目睹他死在頂樓當場崩潰

影／台女夾帶26件愛馬仕＋香奈兒　價值350萬遭海關「全部沒收」！

夫妻雙載遭小貨車「掃倒」！她全身擦傷...淚眼看著丈夫失去呼吸

桃機4樓「公主抱」重摔妻子險死　狠夫獲減刑僅判2年半

南市清潔隊長官遭爆官威大嗆「X！要釘給你死」　環保局：是口頭禪

消防特考生搭太魯閣號亡！消防署「頒結業證書」…追贈1線3官職

男「南港車站」月台踩空落軌　火車進站「緊急剎車」...男子嚇壞

搶黃燈遇闖紅燈！雲林21歲騎士遭曳引車撞飛10米　傷重轉院治療

恆春鎮代盧榮士驚傳陳屍車內　疑久病厭世留遺書輕生

三高女滯銷嫁不掉！葉全真想找對的人：有心可克服

離婚後首過生日　梁文音直播唱一半「哭到唱不下去」：傷都會好的　

堪稱「最佳靈魂伴侶」3大星座配對！金牛＆處女根本命中注定

桃園疫苗使用率約5成　接種對象4／12起再擴大

澳洲總理哀悼「菲利普親王」逝世　大英國協首位發聲成員

文化部長李永得參訪雲林古蹟　指示文資局協處朝天宮三川殿下陷

青年盃滑冰國內頂尖賽事　8歲賴岑晰潛力更甚滑冰一姊

太魯閣號重大事故後…桃勞動局展開首波台鐵工程專案檢查

影／專家教你看美元走勢！　布局外匯及大宗商品投資

蔡明忠違法介入TBC交易案？金管會需下重手調查海外金流

挑食螳螂蝦洞裡探頭尋找獵物！　一拳打暈垃圾魚...不好吃秒亂扔

社會熱門新聞

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

即／屏東女遭擄走殺害　陳屍萬丹民宅

即／29歲女騎士遭殺害身亡　嫌犯落網

女騎士閃躲「違停Uber」…遭砂石車輾爆頭！

76行者數十名修復師手遭割刺　遺體玻璃深扎須清除

即／高雄水泥預拌車「刷爆整排隔音牆」

快訊／台南客運衝進地下道！駕駛座「上方全毀」變形

男疑追求不成！假車禍擄殺通訊行甜姐兒再棄屍

統聯客運塞進「小東地下道」車頭削掉　上方竟是台鐵軌道

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

來不及交還！家屬安慰1句讓修復師哭了

更多熱門

相關新聞

綁手蒙眼單腳站！夫婦虐兒致死關鍵對話曝

綁手蒙眼單腳站！夫婦虐兒致死關鍵對話曝

南投爆發一對夫婦涉嫌將親生雙胞胎兒子的弟弟凌虐致死慘案，父親疑坦承一人犯案先遭收押，但檢警調查進一步後發現，夫婦倆曾私下討論教訓懲罰小兒子的方式，包括綁手、蒙眼並要求單腳站立等，認定母親也涉嫌重大，聲押獲准；鄰居昨聞訊都驚呼：「爸爸人很好很善良，想不到會發生這麼可怕的事！」

尿褲子被關浴室！南投雙胞胎弟遭爸媽虐到渾身傷不治

尿褲子被關浴室！南投雙胞胎弟遭爸媽虐到渾身傷不治

快訊／南投3歲童遭虐殺！爸媽罪嫌重大遭押

快訊／南投3歲童遭虐殺！爸媽罪嫌重大遭押

媽媽被說服買埔里房　當地人曝：首選竹山

媽媽被說服買埔里房　當地人曝：首選竹山

台14線貨車過彎自撞！電線桿攔腰斷折

台14線貨車過彎自撞！電線桿攔腰斷折

關鍵字：

凌虐南投雙胞胎

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面