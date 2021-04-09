南投「3歲雙胞胎」不同命！父母偏愛哥哥　竟虐死弟弟

▲南投地院已將父母收押。（圖／南投地檢署提供）



記者董美琪／綜合報導

南投林姓父母生下一對3歲雙胞胎兄弟，不過夫妻倆卻因弟弟表現不如哥哥，會尿褲子，出手虐待，3月21日林父在浴室將弟弟推去撞牆，導致傷重不治。南投檢方解剖發現男童全身是傷痕，明顯長期受到虐待，立刻啟動婦幼保護機制，並收押林姓夫婦，目前哥哥由社工協助評估安置。

37歲林父在印刷廠工作，林母無業，夫妻生下雙胞胎後，平常自己帶哥哥，弟弟則由阿公、阿嬤帶，因為常常會在褲子上大小便，語言發展遲緩，不被父母喜愛。去年12月，因阿嬤生病，弟弟被帶回照顧，卻常被關在廁所裡，或被全裸丟在浴缸中，不洗澡換衣，爸爸會出手打，媽媽也冷眼旁觀，甚至一起加入虐待。

弟弟3月21日因尿褲子，被爸爸拖去浴室，林父推倒兒子，導致頭部撞牆，送往部立南投醫院急救，因傷重轉至中國醫藥大學附設醫院搶救，4月1日傷重不治。南投分局隔天通報，檢方依涉及殺人未遂、妨害幼童發育、傷害等罪，將林父聲押禁見獲准。

法醫指出，林童全身佈滿新舊鈍性傷及結痂疤痕，且頭部硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、視網膜出血，檢警調查判斷林母也涉案，將她聲押獲准。

鄰居指出，幾乎從沒看過弟弟，也只看過父母帶一個孩子出門，應該是哥哥。南投地檢署表示，哥哥暫時由家屬照顧，目前已啟動婦幼保護機制，由社工及警方評估安置。

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