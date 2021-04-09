向心、龔青禁出境！洗錢買信義3豪宅起訴　共諜案影響大選續偵辦

▲向心龔青夫婦遭爆買共諜影響台選舉，涉違反《國安法》還在偵辦，又爆出洗錢7.5億，現金買信義區3豪宅 。（圖，資料照／記者黃軍瑋攝）

記者羅志華／台北報導

「中國創新投資」執行董座向心、龔青夫婦，於2020大選期間，遭自稱共諜的王立強於澳洲，爆料在台收購據點、組織網軍，企圖影響台灣選舉，檢調追查下，發現2人在大陸一樁吸金人民幣400多億的案件中，涉嫌將2億300萬港幣洗到台灣、買下3戶信義區豪宅，依洗錢罪起訴，北院裁定2人限制出境、出海8個月。

王立強於2019年間，在澳洲節目中爆料，指曾受「中國創新投資」收買，在台建立組織企圖影響選舉，並資助國民黨候選人韓國瑜，當時韓國瑜趕忙澄清，檢方也隨即約談在台的向心、龔青，全案朝違反《國安法》方向偵辦，並將2人限制出境、出海。

檢調在向心、龔青涉嫌違反《國安法》部分，雖目前仍在偵辦中，卻另查出2人在台北信義區買了3戶豪宅，竟全以現金結清，款項則源於2016年8月在台開戶後，至2017年9月間短短1年內，轉入的港幣2億300萬（折台幣約7.5億），疑為大陸國太集團吸金案中的不法所得。

▲2人因國太吸金案在陸遭約談後，沒幾天就來台開戶、買房，購屋款疑為不法所得。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

大陸國太投資於2011至2016年間，藉明星代言、冠名贊助節目宣傳，鼓吹民眾投資不動產，吸金達400多億人民幣，集團首腦為漂白鉅款找上「中國創新」，企圖以投資名義掩護不法所得，不料向心、龔青收下2億300萬港幣不久，吸金案即遭公安調查，2人在被約談後9天，便到台灣密集開戶、買房。

檢方先前依違反《國安法》，限制向心、龔青出境、出海，本於12日到期、且不得再延長，但如今2人因洗錢遭起訴，北院認2人嫌疑重大、考量他們香港公民的背景，裁定限制出境、出海8月。

我沒有遲到，是時間遲到了！