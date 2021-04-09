新竹市場惡霸！佔攤轉租還恐嚇「勒索20萬」　警建請羈押



▲以陳男為首的地方市場惡霸，日前遭檢警持搜索票上門逮人。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名45歲陳姓男子，涉嫌集結地方黑幫勢力，在竹東、芎林一帶強占市場攤位，再轉手出售牟利，還涉及暴力討債、強簽本票，被害人害怕遭地方勢力報復而隱忍，新竹縣橫山分局獲報後經長期蒐證，8日持搜索票將陳嫌等4人逮捕到案，同時查獲玩具手槍1枝及被害人本票等證物，警方初步調查，目前只少有5人受害，全案移送新竹地檢署建請羈押。

橫山分局表示，日前接獲線報，以陳男為首的4人地方黑幫，經常率眾出沒竹東、芎林等地區，他們以惡勢力強佔市場攤位，原攤商敢怒不敢言，只好拱手相讓，陳男再將攤位轉手出租，還暴力方式恐嚇討債，若被害人不從，就毆打再逼簽本票。

警方蒐證後報請新竹地檢署指揮偵辦，並聯合竹縣刑大、竹市警局及竹縣調查站，跨區情資共享追查相關涉案人幫派淵源及犯罪事證，8日持搜索票將陳嫌等4人帶回，同時查扣玩具手槍1枝及被害人本票等證物。

▲新竹縣警察局長吳敬田(中)也前往嘉勉破案有功的警察同仁。

根據警方調查，目前得知至少有5人受害，其中一名攤商甚至被恐嚇20多萬元。橫山警分局長羅裕城表示，對於幫派聚眾滋事案件，警方一定嚴格執法取締，將持續針對幫派分子、處所加強查緝臨檢。

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