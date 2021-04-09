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帶毛孩玩淡水古蹟博物館！4／11寵物日「動物快閃」免費入館

▲▼淡水古蹟博物館4／11寵物日，「動物快閃」開放帶毛小孩免費玩。（圖／淡水古蹟博物館）

▲淡水古蹟博物館4／11寵物日，小白宮舉行「動物快閃」開放帶毛小孩免費玩。（圖／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／綜合報導

帶毛小孩到古蹟玩！淡水古蹟博物館首次在在「國際寵物日」開放小白宮戶外空間，4月11日當天下午3點至6點舉辦「動物快閃－淡古寵物日」活動，期間只要帶寵物或身上有「動物元素」，都可免費入館。

「動物快閃－淡古寵物日」活動當天，只要帶著寵物或身上有「動物元素」都可享免費入館，例如衣服上有動物圖案、戴著動物耳朵造形頭飾或動物絨毛娃娃等皆可，邀請民眾可多多發揮創意。不過淡古表示，為了保護古蹟，入館的寵物需繫牽繩或放置在提籠、推車等，讓所有來訪的人和寵物都能安心地逛古蹟。

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由於前清淡水關稅務司官邸內外皆漆成白色，常被暱稱為小白宮，目前為市定古蹟，主要有大窗、煙囪、抬高地基及四坡式斜屋頂等，是西班牙白堊迴廊式建築。而庭院造景也是小白宮的特色，前院有百年雞蛋花及龍柏，後院有廣闊的草坪，相當適合散步。 

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，根據新北市動物保護防疫處報導，全台寵物數量最多的縣市就在新北市，寵物就像大家的家人一樣，而淡水又是熱門旅遊的首選地，時常看到家庭休閒及情侶約會帶著寵物一起來踏青。目前因為需要維護古蹟的關係，暫時不開放寵物入館，不過未來將會不定期舉辦相關活動，讓更多人可以帶毛小孩到古蹟玩，喜歡的人別錯過這次的機會。

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