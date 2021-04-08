交往前後差異大！女友在「這種場合」話超多　從小萌貓變母獅子

▲「咦？沒想到她那麼有主見」不少男友表示，女友交往前後差異大。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

很多男友常常會跟朋友抱怨，女友在交往後好像是不同人一樣，怎麼從從小貓變成母獅子了，在《為什麼他老是聽不懂？為什麼她總是在生氣？》一書中提到，女人在跟親密好友聊天時，就會大肆表達自我意識，也會對家人跟另一半暢所欲言，她們在私人場合，就會將「安靜聽話」四個字拋到九霄雲外。

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▲《為什麼他老是聽不懂？為什麼她總是在生氣？》一書中提到，女人在跟親密好友聊天時，就會大肆表達自我意識。（圖／采實文化提供）

根據心理學家大衛．馬西森（David Mathison）的調查，女人傾向在「私人場合」抒發己見，男人偏好在「公眾場合」高談闊論。例如參加公司大型會議時，女人不太會發表自己的想法和意見，傾向擔任傾聽者的角色，女人在公眾場合往往會表現得安靜溫順。反觀男人到了公眾場合，就會莫名的生龍活虎起來，甚至帶頭發表自己的意見，然而場景轉換到「私人場合」時，男女的立場就會顛倒過來，女人在私人場合反而較為活躍。

書中也提到，不少男人在學校或是職場中，都曾有過這樣的經驗，態度原本溫柔和順的女人，交往後才發現：「咦？沒想到她那麼有主見！」，各位男性只要明白，女人在公眾場合和私底下的性格會截然不同，面對女人的性格切換一事，就不必大驚小怪了，女人婚後往往會更加強勢，懼內的丈夫也不在少數，或許是因為女人在私人領域中，比男人更勇於提出自我意見的緣故。