研究生公廁、摩鐵「激戰人妻7回」！女友氣炸聯手人夫復仇…結局曝

▲研究生背著女友，與人妻發生不倫戀，遭提告求償80萬元。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

羅姓研究生透過網路聊天室結識蔡姓人妻，展開不倫戀情，交往2個月即發生7次關係。事後，蔡女丈夫從羅男女友口中得知全情，決定向羅男提告求償80萬元精神撫慰金。日前台北地院審理後，判羅男賠蔡女丈夫30萬元為適當，可上訴。

判決指出，蔡女丈夫主張，他與妻子2018年11月底結婚，孰料，羅男明知妻子為有夫之婦，仍於2020年7月底與妻子展開2個月的不倫戀情，期間2人曾在公廁、汽車旅館、租屋處等地發生關係7次。直到羅男女友抓包後告知他，而他進一步詢問，妻子這才坦承外遇，讓他身心飽受痛苦、打擊，故提告向羅男求償80萬元精神撫慰金。

羅男坦承有與蔡女發生關係，但他辯稱，2人結識未滿3個月、時間甚短，且他是透過匿名聊天室認識蔡女，並非一開始即抱持著要侵害蔡女丈夫配偶權之故意接近蔡女，再加上他年僅24歲，仍在研究所就學，人生經歷單純才會思慮不周，又經濟能力有限情況下，認為蔡女丈夫請求金額過高。

不過，法官勘驗蔡女自白書、監視器畫面及對話錄音，且羅男坦承與蔡女交往一事，確認蔡女丈夫配偶權遭侵害，最終審酌後，判羅男賠30萬元為適當，全案仍可上訴。

【更多新聞】

碩士男228公園「噁玩鳥」…少年勇敢反問：為何亂摸？他愧疚自首



太魯閣號出軌今頭七！列車經事故地「9：28準時長鳴」悼念



獨／熱血護理長上夜班前先救人！親睹傷患遭車廂緊夾…曝最遺憾1點