　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

訊息加密仍被逮！警破獲史上最大宗海洛因　價值473億元

▲▼史上最大宗！警破獲28噸市值473億元海洛因　訊息加密仍被逮。（圖／翻攝自「baller alert」）

▲警方破獲市值近新台幣500億元的海洛因。（圖／翻攝自「baller alert」）

記者張靖榕／綜合外電報導

比利時警方日前宣布破獲該國史上最大宗的海洛因運送紀錄，透過破解毒販的加密手機網路，成功攔截了總重28噸，街頭市價14億歐元（約新台幣473億元）的海洛因。

根據CNN報導，比利時警方在5日的聲明中指出，自2月20日至今的6個星期內，警方已經在安特衛普港（Antwerp）破獲了27.64噸的海洛因，其中包括4月2日和3日原本要連夜運送的11噸海洛英。

警方表示，在先前的庭審注意到販毒組織疑似透過提供加密手機給毒販，使毒販間傳送運輸資訊、上下貨時間點以及總量，都能透過加密訊息傳遞；然而警隊專家當時已經著手進行破解，並成功讀取了加密服務平「Sky ECC」。

警方指出這項服務雖然提供部分案件所需，但也打開了新的犯罪途徑，海洛因的國際走私網絡便是仰賴加密服務聯絡。警方表示將繼續深入調查。

本案已非警方第一次透過破解加密服務破獲毒品案。去年法國和荷蘭的執法機構就破解了「EncroChat」加密平台，並將內部數據分享至歐洲刑警組織，讓警方能夠監控犯罪組織的加密通訊內容，包括大量照片和上百萬條的訊息。

ET快訊
HowHow士林夜市巧遇「五月天阿信擺攤」？　15秒網看呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美股漲跌互見　Fed會議紀錄：繼續維持資金寬鬆政策

訊息加密仍被逮！警破獲史上最大宗海洛因　價值473億元

白宮：美國未與盟友討論聯合抵制北京2022冬奧

泰國變性正妹要抽兵役籤　「上身全裸」剪短髮報到

兩岸緊張！　美國重申對台承諾「堅若磐石」：保有抵抗武力能力

AZ疫苗血栓疑雲　WHO：可能有因果關係但尚未證實

首爾、釜山市長補選翻轉！韓執政黨潰敗　吳世勳10年後再當選市長

違反防疫規定「偷出門買水」！他被罰300下深蹲　結局竟猝死

不斷更新／首爾、釜山市長補選！執政黨「全面潰敗」...改寫政治版圖

快訊／朴亨埈確定將當選釜山市長！大幅差距領先執政黨　翻轉版圖

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

素描課拿「鄧紫棋美照」當考題　超低分作品網看呆…本人說話了！

機車外側左轉！轎車直撞90°彈起　騎士倒地「神速滾兩圈」險遭輾壓

瑤瑤「近距離跳辣舞」KID：我會罩不住啦　PS女孩跳炸裂舞應援...吳宗憲「好香喔！！」

美股漲跌互見　Fed會議紀錄：繼續維持資金寬鬆政策

訊息加密仍被逮！警破獲史上最大宗海洛因　價值473億元

白宮：美國未與盟友討論聯合抵制北京2022冬奧

泰國變性正妹要抽兵役籤　「上身全裸」剪短髮報到

兩岸緊張！　美國重申對台承諾「堅若磐石」：保有抵抗武力能力

AZ疫苗血栓疑雲　WHO：可能有因果關係但尚未證實

首爾、釜山市長補選翻轉！韓執政黨潰敗　吳世勳10年後再當選市長

違反防疫規定「偷出門買水」！他被罰300下深蹲　結局竟猝死

不斷更新／首爾、釜山市長補選！執政黨「全面潰敗」...改寫政治版圖

快訊／朴亨埈確定將當選釜山市長！大幅差距領先執政黨　翻轉版圖

美股漲跌互見　Fed會議紀錄：繼續維持資金寬鬆政策

張育成整場坐板凳　印地安人靠拉米瑞茲雙響砲逆轉勝

訊息加密仍被逮！警破獲史上最大宗海洛因　價值473億元

白宮：美國未與盟友討論聯合抵制北京2022冬奧

「甜食保養」讓肌膚不崩壞！抹茶護手霜、檸檬汽水蜜粉盒越用越年輕

韓國城變北京「第二CBD」　望京疫後回溫

2萬5剩8000！北京「睡城」不敵疫情　房價爆膝斬崩盤

曾示範「豪乳夾桿」高球乳神地位被挑戰　果嶺女神尬奶誰更胸？

越晚越濕涼！鋒面來了「今起3天防大雨」地區曝　颱風下周恐生成

泰國變性正妹要抽兵役籤　「上身全裸」剪短髮報到

鄭亦真淪小三！對質藍恭唯「他女友安慰我」　「限時動態.沐浴乳」起疑心...用這理由堵她嘴

國際熱門新聞

心碎影片曝！男孩哭訴「越境被丟包」

違反防疫規定　他300下深蹲猝死

他報警「妻墜崖失蹤」竟在衣櫥找到人

即／吳世勳確定當選首爾市長！

夜店女公關染新冠　急PO文：快去檢查

他看直播「秒抄一串數字」救了實況主

更／首爾、釜山補選！執政黨「全面潰敗」

即／朴亨埈確定將當選釜山市長！

人呆看臉就知！研究：大腦形狀與長相有關

泰國變性妹要抽兵役籤　上身全裸剪短髮報到

夫「說好AA制」卻等妻買單　她丟包閃人

首爾、釜山補選翻轉！吳世勳10年後再當選市長

中國恫嚇台灣　美國重申承諾「堅若磐石」

六塊肌松鼠爆紅　網往下一看秒歪樓

更多熱門

相關新聞

謝淑薇新搭檔出爐！　將搭配澳網冠軍

謝淑薇新搭檔出爐！　將搭配澳網冠軍

謝淑薇的「冠軍女雙搭檔」史翠可娃(Barbora Strycova)近日宣布懷孕喜事，暫時退出球壇，據外媒報導，謝淑薇的新搭檔是目前世界第2的比利時好手梅滕斯(Elise Mertens)，後者今年才在澳網拿下女雙冠軍。

比利時參院通過挺台決議　外交部：誠摯感謝

比利時參院通過挺台決議　外交部：誠摯感謝

陳建仁：台灣盼6月前大規模接種疫苗

陳建仁：台灣盼6月前大規模接種疫苗

F-16「噴嘴燒穿」　荷蘭接管比國領空

F-16「噴嘴燒穿」　荷蘭接管比國領空

比利時壓倒性通過決議：挺台灣強化合作

比利時壓倒性通過決議：挺台灣強化合作

關鍵字：

比利時安特衛普海洛英加密訊息

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

台南自強號擦撞行人　警消救援

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

HowHow士林夜市巧遇「五月天阿信擺攤」網看呆

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

深夜激戰！20多歲女「噴泉式爆血」送醫　內診椅紅一片

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾1句話安撫…網戰翻

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

李義祥自己開怪手　害工程車翻落

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

退休老師傅指導　第8車廂提早1天拖出

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

遺體移出鏡頭全轉！資深記者FB吐心聲

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面