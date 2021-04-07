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社會 社會焦點 保障人權

快訊／疑涉「借牌監工」！林常青遭移送複訊…低頭不發一語

記者黃宥寧、陳韻如／花蓮報導

台鐵408次太魯閣事故造成重大傷亡！花蓮地檢署正積極調查事故原因，卻查出工地負責人李義祥工程違規前科累累，甚至還有傳言李義祥借牌標工程。此外，檢方7日也進一步約談李義祥的協力廠商「黑猴」林常青，而稍早有消息傳出，林常青的兒子才是具有證照的「正牌工地主任」，但卻是由爸爸執行監工，目前檢方也已約談林常青兒子，並將林常青帶回複訊，以釐清監工責任的借牌黑幕。

▲▼林常青不發一語進檢察大樓。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

▲林常青不發一語進檢察大樓。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

檢方調查，原本事發當天工地停工，但李義祥卻載著整車的廢輪胎到工地明隧道工程外側與鐵軌間的空地堆放，完成後他將車停在貨櫃屋臨時改建的工務所前，隨即入內處理事情，沒想到車卻因此滑落釀成意外。然而，據運安會表示，事發當時現場有多部怪手，是否是由怪手協助工程車脫困，他僅表示「怪手很關鍵，相關資料移交檢調」。

▲▼林常青不發一語進檢察大樓。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

檢方也查出，綽號「黑猴」的林常青是李義祥的合作夥伴、協力廠商，事發當天還跟李義祥在一旁吃檳榔聊天，而7日檢方也帶著他重返事故現場，疑似是要說明怪手與工程車滑落有無直接或間接關係。

目前檢方最新調查進度曝光，林常青的兒子才是具有證照的「正牌工地主任」，但卻是由爸爸執行監工，疑似是借牌執行，目前檢方也已約談林常青兒子，而稍早林常青也遭到移送複訊，不過訊後遭到請回，目前全案仍在調查釐清中。

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