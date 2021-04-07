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共機「大規模包圍台灣」戰術　美軍事記者：可能會失敗

▲▼ 中國大陸空軍轟-6k，圖攝於2019年，北京慶祝人民空軍成立70週年閱兵活動。（圖／CFP）

▲ 解放軍轟-6k，圖攝於2019年，北京慶祝人民空軍成立70週年閱兵活動。（圖／CFP）

記者陳怡靜／綜合報導

解放軍軍機頻頻侵擾我國空域，上月26日4架「轟-6K」轟炸機以及1架「運-8」反潛機飛越巴士海峽，抵達我國東部外海。對此，美國《富比士》（Forbes）專欄作家、知名航太軍事記者大衛．艾克斯（David Axe）直言，解放軍可動用轟炸機包圍台灣，「不過不難看出可能會失敗」。

艾克斯在專欄中貼出我國防部3月26日「即時軍事動態」的共機飛行路線圖，當天共機出動1架次「空警-500」、10架次「殲-16」、2架次「殲-10」、技偵機1架次「運-8」、反潛機2架次「運-8」、4架次「轟-6K」入侵我國西南空域，其中「運-8」反潛機與「轟-6K」罕見飛抵我國東部外海活動。

▲▼110年3月26日中共解放軍進入我西南空域活動示意圖。（圖／翻攝自國防部）

▲110年3月26日中共解放軍進入我西南空域活動示意圖。（圖／翻攝自國防部）

艾克斯表示，根據現有分析顯示，解放軍很有可能動用轟炸機「大規模包圍台灣」，目的是在削弱台灣防禦，照當天飛行路線來看，這不再只是理論，「對於台灣人來說，是不祥之兆。」

艾克斯也引述軍事航空專家庫柏（Tom Cooper）所言，解放軍攻台行動中，出動轟炸機包圍台灣，目的是用不尋常的進攻方向，以增加突擊的機會，由於轟炸機射程遠、負載重，是機動性高的理想武器。台灣雖然是防禦性嚴密的國家，不過了解敵人確切進攻的方向仍很重要，才能進行深度防禦，若是解放軍轟炸機從台灣東西部發射巡航導彈，就能分化削弱台灣軍事力量。

不過艾克斯也說，解放軍的包圍戰術「說來容易做來難」，台灣戰機可攔截解放軍包圍的轟炸機，加上共機缺乏己方戰機和地面掩護，反而容易受到攻擊。不僅如此，美軍也會出手相助，若將2至3艘航母駛入西太平洋，在空中加油機的援助下，美軍戰機能幫助阻斷中共轟炸機的可能飛行路線。

最後，艾克斯直言，中共轟炸機的包圍雖然對台灣構成新的威脅，但是「不難看出這種機動可能會失敗」，不過對中國而言是可以接受的，解放軍經歷過現代化改造，特別是數量龐大又不斷增長的核彈武器庫，因此具備許多轟炸台灣的方式。

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