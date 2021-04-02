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穿馬路下體一陣劇痛…27歲男噴出「體內一半血」　醫：類似人不少

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲浙江男跨欄過馬路下體意外受傷。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄭思楠／綜合報導

「你說，以後還敢不敢亂來了？」27歲男子小李日前因下半身大出血被送進醫院搶救，只因做了一件令他後悔的事。小李稱，當時只覺得下身一陣劇痛，下意識起身，只見鮮血已滲出褲子。等急救醫生趕到時，他已失血性休克，止血及時才救回一命。

據《錢江晚報》報導，「再也不敢了！還好孩子已經生好，不然這傷的地方真是麻煩。不知道以後在那方面會不會有影響。」在浙江省中醫院下沙院區外科病房裡，一對年輕夫妻正輕聲聊天，言行舉止中還夾雜著些許打情罵俏。

躺在病床上的男生小李（化名）才27歲，幾天前因「騎跨傷」大出血被送進醫院搶救，如今雖已無生命危險，也沒傷到「命根」，但說起當初的驚心動魄，夫妻倆還是不禁後怕。

小李家住在公司附近，每日通勤只需步行即可。雖直線距離不長，但走起來需要多繞一些路，因此，有時候偷懶他就會跨護欄，一次沒事，兩次沒事……，幾次之後跨護欄過馬路就成了習慣。

就在幾天前，小李下班後又偷懶跨護欄過馬路，這次就發生意外了。當時，他一隻腳過去之後，只覺得衣服被什麼拽了一下，整個人被拽了回來，一屁股坐在了護欄上。

當時他只覺得下身一陣劇痛，下意識起身時，只見鮮血已滲出褲子。他當即嚇懵了，可看了眼四下無人，只能自己一隻手按住下面，另一隻手打急救電話求助。

事後，急救醫生說，等他們趕到時，小李已失血性休克，隨後馬上被送醫搶救，「他傷到的是腹股溝位置的大血管之一髂靜脈。」經評估，小李當時的出血在1500毫升左右，是將近一個成年人體內一半的血量，所幸止血及時才救回一命。

醫生歎氣表示，類似的事件不少，有些人就沒小李幸運，沒送到醫院就失血過多丟了性命。他提醒，意外本來可以避免，不要因為一時之快讓自己後悔莫及。

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