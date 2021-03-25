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社會 社會焦點 保障人權

景美運動公園廁所壯漢疑自焚亡　死者身分曝！買汽油被拍到

 記者張君豪／台北報導

台北市文山區景美運動公園公廁25日驚傳火警，警消上午8時04分獲報，出動6輛水箱車、1輛雲梯車、1輛救護車共20人前往救援，雖然火勢很快就被撲滅，但現場發現一名男子全身焦黑，已經明顯死亡，消防局緊急通知台電公司、北市公園處、轄區警方到場協助調查。

▲台北市消防局火調人員進入男子自焚現場進行採證。（圖／記者張君豪攝）

▲台北市消防局火調人員進入男子自焚現場進行採證。（圖／記者張君豪攝）

▲台北市消防局火調人員進入男子自焚現場進行採證。（圖／記者張君豪攝）

▲台北市消防局火調人員進入男子自焚現場進行採證。（圖／記者張君豪攝）

警消人員到場撲滅火勢後，確認在景美運動公園內無障礙公廁的自焚男子已經明顯死亡，死者身旁有一個打火機，警方初步判定可能是自焚尋短。事發當下男子身上冒出濃煙，嚇壞晨運的民眾以及老人。目前警方已經封鎖現場，消防局火調科及台北市警局鑑識中心人員陸續抵達現場展開鑑識調查。

根據在運動公園內晨運的民眾向警方表示，當時公廁內冒出火煙時，一名身穿灰色上衣的熱心民眾趕緊拿滅火器奔入公廁幫忙滅火，但稍後就自行離開，加上運動公園內並無監視器，添增警方找人變數，警方目前仍在積極尋找這名男子、協助調查發生經過。

另據調查，疑似自焚的男性死者在公廁洗手台留下一包個人衣物及私人物品，初步搜查完卻沒找到證件，迄今無法確認死者身分，勘查僅發現自焚男子身材壯碩，身軀及腿部多燒焦變黑；稍早約10時許警方根據死者右腿的舊傷口特徵，鎖定自焚死者是家住興隆路一段的陳姓男子（34歲）、警方並調閱到他今晨到興隆路、羅斯福路口的中油加油站購買汽油的身影，目前警方正通知家屬到場指認、希望能確定死者身分後展開後續相驗程序。

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