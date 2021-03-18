記者臥底查黑幕！基層銷售員「爬到副總」薪水翻倍：不想回去了

▲央視記者臥底查黑幕，竟從基層銷售員爬到公司高層...（圖／翻攝自央視新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

中國央視一名記者潛入企業臥底，欲揭露二手汽車市場黑幕，怎料陰錯陽差，一路從基層銷售員爬到高層，成為公司「二把手」，不僅薪資水漲船高，遠遠超過電視台給的薪水，還多了一眾下屬聽候差遣，嚇得央視主管每天打電話向他噓寒問暖，深怕他「叛變」再也不回來。

每逢3月15日國際消費者權益日，央視都會播出《3.15晚會》揭露各行各業黑暗內幕，而紀錄片內容就是透過記者潛入黑心企業當臥底，取得內幕資料。

綜合陸媒報導，央視一名記者「老K」（化名）幾年前欲調查二手汽車交易平台「車易拍」，潛入該公司擔任基層銷售員，當時他毫無銷售工作經驗，加上身處基層無法獲得核心證據，因此花了一段時間學習、適應，沒想到逐漸嶄露頭角，竟一步步爬上高層，搖身公司「第二把交椅」。

▲老K搖身公司二把手，坦言「從來沒有做過這麼高的職位」。（圖／翻攝自央視新聞）

老K身居「車易拍」高位後，不禁薪資翻倍飆漲，遠超原先記者本職，更多了10多名下屬，而且人人都要尊稱他一聲「老大」。老K受訪時坦言，他從未坐過如此高的職位，各種福利和誘人薪水，「還真的有點飄飄然了」。

不過，老K沒有忘記他原先的目的，眼看計劃「超乎異常」地順利，他也開始著手調閱內幕資料，順利蒐集到大量證據。令人啼笑皆非的是，期間節目導演擔心老K「變節」上演無間道，還天天打電話問候，甚至再三保證「還有比這間公司更好的地方等著你去臥底！」

▲二手車交易平台從中騙取價差，最終在2016年被揭露。（圖／翻攝自央視新聞）

最終，「車易拍」欺騙消費者的內幕在2016年《3.15晚會》播出，內容提到車易拍對外宣稱「透明、無差價」，卻暗地裡設置2套系統，讓買家、賣家看到不同的競拍價格，再從中偷偷牟利數千元人民幣的不當利益。

老K笑說，要不是相信導演的話，起初是真的「不想回來了」，但現在不禁懷疑自己「被總導演套路了」。如此戲劇化的臥底故事曝光後，許多網友紛紛回應，「再不收網我就成為老大了」、「記者：我也想做個普普通通的臥底，可實力不允許啊」、「一群飯桶，別人體驗生活都能混成副總」掀起熱議。

▼魔幻情節引起微博網友熱烈討論。（圖／翻攝自央視新聞）