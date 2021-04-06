李義祥抽菸吃檳榔！一旁「白髮藍衣男」身分曝光　接到電話趕來

記者陳俊宏／綜合報導

釀成太魯閣號列車50人死亡，肇事包商李義祥竟就在現場，他被拍下一副事不關己的模樣閒晃，和一旁一頭白髮、穿藍色上衣友人聊天、抽菸、吃檳榔。而該名藍衣男的身分也曝光，姓林、負責板模工程，是李的合夥人，當時是接到李的電話才趕來。

▼李義祥（右）事發後和一旁白髮藍衣男抽菸、吃檳榔聊天。（圖／記者黃彥傑翻攝）

太魯閣號列車發生事故後近1個半小時，生還旅客在上午10時50分接受媒體訪問，但仔細看，李義祥在一旁大搖大擺路過，一副事不關己的模樣。

當時救護車陸續抵達，李義祥手裡拿著一個水瓶在附近徘徊，閒晃的身影除了被媒體鏡頭捕捉，救護車的行車紀錄器同樣拍下這關鍵時刻。他站在工寮前，與一旁的藍衣男聊天，邊抽菸邊吃檳榔，一直到警方上前詢問才被帶走。

再把時間往回拉到9時49分，李義祥還被其他民眾拍下，站在邊坡上查看，這些影像讓他被質疑難道只有冷眼旁觀，沒有參與救援嗎？而且他第一天應訊時，聲稱只有自己到工地巡視，但也被戳破謊言。

▼事發時李義祥在工寮旁、工程車原本停放的位置，滑手機發訊息 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼救護車抵達現場，李義祥在工寮旁，未協助受害旅客 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

對此，罹難者蘇昱銘姑姑痛斥李義祥不該說謊，「真的惹我們生氣了」，他一個人害死這麼多人。另一名罹難者親屬也說，「你既然敢做就敢擔，你既然犯錯了，自己要承擔這責任。」

花蓮地檢署檢察長俞秀端證實，出軌當下確實不只李義祥一人在現場，截至5日為止，不包含李在內，已傳訊至少10人，這些人可能是相關人士，也可能是在場人士。檢方也首度公開徵目擊證人，俞說，民眾可打專線03-8230159或用LINE ID（@329tkjav）聯繫。

《自由時報》報導，事發後，與李義祥在工寮前聊天的藍衣男，當天是接到李的電話，才會在上午11時多趕到現場；據了解，該男是負責板模的林姓老闆，與李是合夥人關係。