快訊／AZ疫苗2週打1.7萬人「今起擴大接種」　指揮中心14:00說明

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，因應新冠疫情，下午2時召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明疫情及防治作為等。AZ疫苗3/22開打已經滿兩週，累積指至4/5接種1.7萬人，指揮中心今起擴大接種對象至所有第一順位醫事人員，將增加22萬人可接種疫苗，預期會中將說明相關措施。

清明連假期間指揮中心考量花蓮發生重大交通意外事件，下午臨時記者會皆未開改以新聞稿發佈，僅有3日晚間由陳時中召開記者會，宣布從COVA獲配102萬劑AZ疫苗，首批19.92萬劑4日上午運抵桃園國際機場。針對該批疫苗，食藥署表示，若文件審查及檢驗均合格，最快於12日核發封緘證明書並封緘放行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中日前說明，首波開放接種對象為新冠專責醫院直接與非直接照顧新冠與疑似個案的一線人員（風險等級1、2）計有20萬人，今日起開放其它所有醫事人員，包含新冠專責醫院非第一線人員（風險等級3）、其它醫院醫事與非醫事人員、診所、其它醫事機構職登人員、集中檢疫所人員等，估計有22萬人，合計所有第一優先醫事人員計有42.9萬人符合接種對象。

COVAX所分配之AZ疫苗效期只到5月31日，陳時中日前也說明，由於疫苗效期比先前直接洽購首批AZ疫苗要短，估計可能會加速開放第二、第三優先接種對象施打。也因此，本週全面開放醫事人員接種後，接種踴躍與否，將影響後續接種安排。