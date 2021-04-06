靠齒模辨認身分！「10歲蘇小弟與母」遺體修復完　警開道護送返鄉

▲警開道護送蘇小弟與媽媽返回台北。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、黃宥寧、林昱萱／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重事故，造成50人死亡、211人受傷的慘劇。其中，一對罹難的母子吳巧芬、蘇子皓由於遺體較為殘缺，在經齒模比對後才確認身分，而在遺體修復師的努力之下，成功將兩人遺體修復，而稍早兩人的遺體在警方的護送之下返回台北。

這起事故發生在2日上午9時28分，當時該列車次遭到滑落邊坡的工程車撞上，釀成50死、211人受傷的重大慘劇，許多人在此次事故當中與家人天人永隔，讓外界感到相當痛心，而由於撞擊力道巨大，因此有部分遺體有所殘缺，所幸在遺體修復師們不眠不休的努力下，讓罹難者可以完整無缺的離開。

▲76行者遺體修復團隊發言人王薇君。（圖／記者游宗樺攝）

王薇君提到，作業中最困難的其實是心痛，而不是修復的技術，而遺體修復師陳修將也提到，修補過程中，有工作人員情緒十分難過，蹲在遺體旁啜泣流淚，但為了怕影響到其他人的工作心情，也不敢哭出聲音。

此外，修復師們在5日上午完成罹難母子吳巧芬跟蘇子皓的遺體修復，並將2人的冰櫃擺在一起，而家屬看到遺體修復完成激動的抱著王薇君哭，而王薇君也說，能夠與家人擺在一起，10多歲的小男孩應該也不會再害怕了。

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