獨／目睹孫女頭顱拋飛車外！阿嬤拿外套遮孫眼睛：她身體還在車內

記者吳奕靖、許宥孺、林昱萱／花蓮報導

太魯閣號408次列車2日上午，遭到滑落邊坡的工程車撞上，釀成50死202傷的慘劇，而當時一名阿嬤親眼看到小孫女的頭顱被拋飛車外，但為了不讓孫子看到這畫面，她當機立斷拿出外套遮住孫子的眼睛，這名阿嬤偉大、心痛中又強忍鎮定的行徑，讓人深感佩服。

▲阿嬤目睹孫女頭顱被拋飛。（圖／記者郭世賢翻攝、記者吳奕靖翻攝）

慈濟醫院小兒科醫師朱紹盈提到，事發當時她到急診室幫忙，發現一個3歲男童，頭部縫了7針見骨，男童的姊姊、姑姑都已經罹難，並於4日移靈回桃園，而她也說，當時男童的阿嬤受傷急需治療、因此她就抱著受傷的小男童說說話，安撫男童情緒。

▲男童受到驚嚇。（圖／記者吳奕靖翻攝）

朱紹盈提到，孩子很乖，但是明顯受到驚嚇，而朱紹盈也透露，「阿嬤說，事發當時看到小孫女頭顱被拋飛車外，身體在車內、體液不斷流出，她當機立斷拿外套遮住孫子的雙眼，不讓孫子看到這些畫面，也用手遮擋上方掉落的行李。」此外，朱紹盈也認同阿嬤當時非常鎮定。

此外，朱紹盈也提到，「男童在醫院全程都很冷靜，一滴眼淚都沒掉，也沒哭、也沒大喊大叫。」而朱紹盈也說，「災難創傷後，社會不該是急著追究責任，應該帶著孩子反思事件。」

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