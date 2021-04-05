　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國軍怪手機具首度進駐水庫清淤　空拍畫面令人驚嘆

▲攝影好手空拍下的國軍清淤畫面。（圖／鈴木二郎授權提供）

▲攝影好手空拍下的國軍清淤畫面。（圖／鈴木二郎授權提供）

記者翁伊森／嘉義報導

南部水情嚴峻曾文水庫蓄水率剩11%，水利署南區水資源局利用乾旱枯水之際，協請陸軍八軍團派員進駐曾文水庫及阿公店水庫陸續進行清淤工程。恰巧被攝影好手鈴木二郎運用空拍機，拍下此次國軍進駐水庫清淤的高空畫面，他呼籲大家節約用水也感念國軍辛勞，至於兩水庫此次清淤總量預估最多逾60萬公噸。

▲攝影好手空拍下的國軍清淤畫面。（圖／鈴木二郎授權提供）

▲國軍工兵出動怪手及貨卡清淤。（圖／鈴木二郎授權提供）

水利署請國防部協助動員500人及各式機具，在全國5個水庫同步動工，駐地有曾文水庫的陸軍八軍團日前動用工兵機具進駐台南曾文水庫及高雄阿公店水庫展開清淤，鈴木二郎空拍下的清淤車輛及機具清楚且相當規律的進進出出，他也呼籲大家節約用水，更應感謝國軍此次清淤工程的辛勞。

軍方協助曾文水庫清淤庫區在嘉義縣大埔鄉，阿公店水庫清淤點在高雄庫區，這是南水局首度邀請國軍清淤，就是希望利用水庫乾涸時，將庫底淤積挖出運離水庫以利以利3至6月汛期來有更多蓄水空間。

以曾文水庫而言，陸軍八軍團動員140名工兵營士官兵、8輛挖土機、19輛傾卸車及必要工程機具清淤；因陸軍八軍團總部就在高雄，清淤方式包含上游河道陸挖疏浚、中游陸挖船運、庫區抽泥等。

敷完浮出粉刺，輕鬆清乾淨

ET快訊
張育成4支2還敲勝利打點！　首安首打點首得分一次來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國軍怪手機具首度進駐水庫清淤　空拍畫面令人驚嘆

快訊／國道桃園驚傳車禍！轎車自撞成一團廢鐵　駕駛受困無呼吸心跳

桃警專車開導　從花蓮接回太魯閣號罹難者遺體

新北推分享惜食鳳梨食譜　清爽開胃好滋味大公開

黃偉哲心繫台鐵事故傷亡市民　社會局成立救助專戶協助台南受災民眾

台藝大美術書畫系友會聯展　融合傳統現代藝術齊聚新北

新住民多元文化節4月起跑　找找，住在新北的世界聲音

新北八里免費F125新巴士　轉型878市區公車

4月4日世界流浪動物日　新北毛寶貝教育園區給兒童最棒禮物

貢寮水梯田「遇見雞母嶺」　海大學術力帶動地方打造山海美景

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

腿受傷！她忍痛奮力搬椅助逃生　女童母探視致謝...兩人相擁而泣

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

難得約會！牙醫男友卻說「妳拍夠了沒」　Apple轉頭偷哭...全場女生心疼

國軍怪手機具首度進駐水庫清淤　空拍畫面令人驚嘆

快訊／國道桃園驚傳車禍！轎車自撞成一團廢鐵　駕駛受困無呼吸心跳

桃警專車開導　從花蓮接回太魯閣號罹難者遺體

新北推分享惜食鳳梨食譜　清爽開胃好滋味大公開

黃偉哲心繫台鐵事故傷亡市民　社會局成立救助專戶協助台南受災民眾

台藝大美術書畫系友會聯展　融合傳統現代藝術齊聚新北

新住民多元文化節4月起跑　找找，住在新北的世界聲音

新北八里免費F125新巴士　轉型878市區公車

4月4日世界流浪動物日　新北毛寶貝教育園區給兒童最棒禮物

貢寮水梯田「遇見雞母嶺」　海大學術力帶動地方打造山海美景

今晨12℃「逼冷氣團」入夜再探底！日溫差達15度　下波水氣更多

清明收假日「國道8大地雷」路段曝　免收費時段延長到1000

逃逸移工驚見大批交管怕被抓　躲邊坡突墜50公尺深谷1死1重傷

快訊／中和火警！民眾驚：超多消防車、救護車　一家三口1命危2傷

帛琉旅遊泡泡首發團返台　旅客讚防疫做得好：台灣民眾很幸福

「李義祥在看什麼」　縱火犯陰謀論瘋傳：會不會是故意的

剛洗頭就癢又出油？遵循換季三部曲還你健康好髮質

拜登力推57兆基礎建設計畫　能源部長：共和黨若不支持仍會推動

保加利亞國會大選　出口民調：總理政黨仍為最大黨

「染血白袍」漂流5小時虐心曝光！醫師衝隧道救援　回院又到他手中

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

地方熱門新聞

國道桃園自撞　駕駛受困無呼吸心跳

攝影好手空拍國軍進駐水庫清淤

桃警專車接回太魯閣號事故遺體

社會局成立救助專戶協助台南受災民眾

35年後再見面　竟在龍潭公墓樹葬區

潤餅輝開46爐　排隊人龍等2小時

改善學校電力設備　基隆明年5月班班有冷氣

謝76行者無償　王惠美捐一日所得

貢寮水梯田「遇見雞母嶺」　打造共存共享山海美景

世界流浪動物日　新北教育園區給兒童最棒禮物

首屆互新野梅製梅競賽「梅王」誕生

台鐵太魯閣號事故民進黨台南黨公職合捐100萬

防疫縮小規模　葉五美公祭祖僅百餘人

清明南警治安大掃蕩成果佳

更多熱門

相關新聞

嘉義驚現「漁民的調色盤」　「作水」空拍照超美

嘉義驚現「漁民的調色盤」　「作水」空拍照超美

嘉義縣養殖漁業發達，攝影好手「鈴木二郎」巧妙運用空拍機，拍下布袋鎮靠近台南多處養殖池不同成色，並將照片上傳「嘉義之美」，引發網友熱議。只見池水呈現不同色彩及樣貌，有粉紅色、深藍色及寶藍色、象牙白，他取名為「漁民的調色盤」，讓網友大讚有夠美。

一根菸蒂害阿里山狂燒5天！空拍痛心畫面曝

一根菸蒂害阿里山狂燒5天！空拍痛心畫面曝

官兵對蔡英文鞠躬挨轟　八軍團曝背後意涵

官兵對蔡英文鞠躬挨轟　八軍團曝背後意涵

陸軍203旅士官輕生　同袍進房一看嚇壞

陸軍203旅士官輕生　同袍進房一看嚇壞

軍事訓練役男誤食「倒吊子」身亡

軍事訓練役男誤食「倒吊子」身亡

關鍵字：

八軍團國軍清淤鈴木二郎

讀者迴響

熱門新聞

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

預言文被挖　唐綺陽「心頭都是痛」再提醒

醫創傷症候群：洗很多次，仍聞到味道

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

工程車躺在軌道　列車駕駛反應時間「不到10秒」

21歲憲兵遺體「48hrs後終認出」！

獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電

林佳龍深夜臉書宣布辭去交通部長一職

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

家屬指認遺體淚問會不會痛？...白袍醫暖回

「南拳媽媽」張傑變筋肉男！低調參加健美比賽

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面