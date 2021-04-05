國軍怪手機具首度進駐水庫清淤　空拍畫面令人驚嘆

▲攝影好手空拍下的國軍清淤畫面。（圖／鈴木二郎授權提供）

記者翁伊森／嘉義報導

南部水情嚴峻曾文水庫蓄水率剩11%，水利署南區水資源局利用乾旱枯水之際，協請陸軍八軍團派員進駐曾文水庫及阿公店水庫陸續進行清淤工程。恰巧被攝影好手鈴木二郎運用空拍機，拍下此次國軍進駐水庫清淤的高空畫面，他呼籲大家節約用水也感念國軍辛勞，至於兩水庫此次清淤總量預估最多逾60萬公噸。

▲國軍工兵出動怪手及貨卡清淤。（圖／鈴木二郎授權提供）

水利署請國防部協助動員500人及各式機具，在全國5個水庫同步動工，駐地有曾文水庫的陸軍八軍團日前動用工兵機具進駐台南曾文水庫及高雄阿公店水庫展開清淤，鈴木二郎空拍下的清淤車輛及機具清楚且相當規律的進進出出，他也呼籲大家節約用水，更應感謝國軍此次清淤工程的辛勞。

軍方協助曾文水庫清淤庫區在嘉義縣大埔鄉，阿公店水庫清淤點在高雄庫區，這是南水局首度邀請國軍清淤，就是希望利用水庫乾涸時，將庫底淤積挖出運離水庫以利以利3至6月汛期來有更多蓄水空間。

以曾文水庫而言，陸軍八軍團動員140名工兵營士官兵、8輛挖土機、19輛傾卸車及必要工程機具清淤；因陸軍八軍團總部就在高雄，清淤方式包含上游河道陸挖疏浚、中游陸挖船運、庫區抽泥等。

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