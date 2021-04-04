高雄白賓士拒檢衝撞多部汽機車！痴情男落網　曝車上女友身分

▲警方以車追人在鳳山區一處民宅逮捕到董姓男子。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名董姓男子2日晚上11點多左右，駕駛租賃的白色賓士轎車行經高雄市小港區，遇見警方設置攔檢點盤查時，董男先假意配合再趁警方不注意時加速逃離，但之後因連續衝撞多部汽機車後導致前輪卡死，車上董男與同車的林姓女子下車逃逸無蹤。警方於3日晚間循線在鳳山區逮捕到董男，董男向警方表示，當時因車上藏有毒品再加上林女因毒品遭通緝，情急之下才會拒檢逃逸，但堅持拒絕說出林姓女友下落，目前警方仍持續追查中。

▲董姓男子開賓士車遇警方攔檢點，先假意配合不料卻加速逃逸。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，董男於2日晚上11點43分左右，開車白色賓士轎車行經小港區高鳳路段，剛好碰到警方執行取締防制危險駕車勤務，董男先假意配合臨檢，但擔心害怕與女友的毒品前科被查出，趁警方未注意時立刻加速逃逸。但過沒多久，董男就在高鳳、高松路口衝撞多部汽機車導致前輪卡死，便與林姓女友2人下車逃逸。警方後續在賓士車上採證時還發現有毒咖啡包。

小港分局立刻成立專案小組，用以車追人的方式並調閱路口監視器畫面比對，於3日晚間6點左右在鳳山區青年路二段一處民宅將他逮捕，並查獲海洛因5小包共3.45公克、安非他命毒品3小包共5.4公克及玻璃吸食器等。

▲警方在董姓男子身上查獲海洛因、安非他命等毒品。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，林女因毒品案遭判刑加上又遭地方法院通緝，而童男在案發當天因車內有攜帶毒品，再加上擔心女友通緝的身分會被警方查出，因此只好拒絕警方臨檢；面對警方詢問林姓女友的行蹤，但董男就不願意說出，警方仍持續追查中。

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