早餐店闆娘遊花蓮遇死劫！警輕喊：帶你們回家　開道送2亡者北返

▲台北市大同警方4日護送兩名太魯閣號脫軌意外罹難者北返抵達二殯。（圖／記者張君豪攝）



記者張君豪／台北報導

太魯閣號出軌意外造成重大死傷震驚全台，台北市警方4日清晨執行協助設籍台北市的罹難者遺體返家「安家專案」，大同警分局延平所派遣兩輛警車到花蓮護送家住大同區的兩名女性罹難者劉詠綺 （37歲）張品苗（58歲）返抵台北市，兩人遺體先在警方護送下暫時移至二殯冰存，警方及市府人員並會協助家屬進行後續喪葬事宜。

▲台北市大同警方4日護送兩名太魯閣號出軌罹難者北返抵達二殯。（圖／記者張君豪攝）

這次因太魯閣號出軌事件喪生的劉詠綺今年 37歲、平常在大同區南京西路開設早餐店，她這次趁連假跟朋友特地搭車到花蓮旅遊、家人目前仍不清楚有多少朋友和女兒同行、父親聽聞噩耗後，特地趕去去花蓮，守候女兒大體並帶她返家。由大同警分局延平所警車護送

另名往生者張品苗縣年58歲，目前是家庭主婦、她也是趁連假期間一人搭火車去花蓮進香參拜、卻不幸搭上死亡列車、她丈夫在意外發生當天到花蓮認屍後，選擇委託葬儀社業者將愛妻遺體運回。

兩名罹難者遺體4日清晨7點半左右從花蓮出發，在北市大同警分局警車護送下在上午10點抵達台北市立第二殯儀館，家屬隨即進入殯儀館地下室辦理遺體冰存及供奉牌位等相關手續，現場也傳來家屬悲痛哭泣聲響，場面哀戚。

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