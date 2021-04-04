　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

早餐店闆娘遊花蓮遇死劫！警輕喊：帶你們回家　開道送2亡者北返

▲台北市大同警方4日護送兩名太魯閣號脫軌意外罹難者北返抵達二殯。（圖／記者張君豪攝）

▲台北市大同警方4日護送兩名太魯閣號脫軌意外罹難者北返抵達二殯。（圖／記者張君豪攝）

 記者張君豪／台北報導

太魯閣號出軌意外造成重大死傷震驚全台，台北市警方4日清晨執行協助設籍台北市的罹難者遺體返家「安家專案」，大同警分局延平所派遣兩輛警車到花蓮護送家住大同區的兩名女性罹難者劉詠綺 （37歲）張品苗（58歲）返抵台北市，兩人遺體先在警方護送下暫時移至二殯冰存，警方及市府人員並會協助家屬進行後續喪葬事宜。

▲台北市大同警方4日護送兩名太魯閣號脫軌意外罹難者北返抵達二殯。（圖／記者張君豪攝）

▲台北市大同警方4日護送兩名太魯閣號出軌罹難者北返抵達二殯。（圖／記者張君豪攝）

這次因太魯閣號出軌事件喪生的劉詠綺今年 37歲、平常在大同區南京西路開設早餐店，她這次趁連假跟朋友特地搭車到花蓮旅遊、家人目前仍不清楚有多少朋友和女兒同行、父親聽聞噩耗後，特地趕去去花蓮，守候女兒大體並帶她返家。由大同警分局延平所警車護送

另名往生者張品苗縣年58歲，目前是家庭主婦、她也是趁連假期間一人搭火車去花蓮進香參拜、卻不幸搭上死亡列車、她丈夫在意外發生當天到花蓮認屍後，選擇委託葬儀社業者將愛妻遺體運回。

兩名罹難者遺體4日清晨7點半左右從花蓮出發，在北市大同警分局警車護送下在上午10點抵達台北市立第二殯儀館，家屬隨即進入殯儀館地下室辦理遺體冰存及供奉牌位等相關手續，現場也傳來家屬悲痛哭泣聲響，場面哀戚。

【其他新聞】

快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約「糖果炮炮趴」當場被捕

離譜！南港警員安撫尋短女「爬上床」　晚間消息曝光緊急調職

快訊／林森北酒店遭黑幫尋仇放爆裂物　門口彈痕累累！1男送醫

ET快訊
快訊／太魯閣號51死李義祥聲明曝光　哽咽道歉：深表懊悔
快訊／李義祥「撤銷交保」發回地院重裁！警奔住家帶人
醫還原救難現場！驚見「籃球大頭顱」：無完整肌膚
獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電　為擔家計先考台鐵卻遇死劫
檢抗告成功！李義祥躲房間　便衣刑警24hrs盯門口防他逃亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

4歲陳小妹回家了！外觀沒縫線　叔公淚謝修復師：讓她漂亮完整

快訊／太魯閣號51死...李義祥聲明曝光！哽咽道歉：深表懊悔

破紀錄高價標下2021屏東第一鮪！饗賓餐旅加碼120萬捐太魯閣慘劇

快訊／李義祥「撤銷交保」發回地院重裁！警持傳票奔住家帶人

高雄蹓狗男頸戴2兩重金項鍊　他一把搶走直衝三溫暖「鬆一下」

欠10萬被砍連轟7槍復仇！角頭倒地小弟衝上　他逃不過奔警所投案

又去了一次地獄！他悲憶慘劇唯一「慶幸」：罹難者沒太痛就走了

50萬交保我給他好了！最小罹難者4歲女童叔公怒：一點誠意都沒有

台中賓士女酒駕撞機車　車沒停直接開去醫院等傷者

10台東人魂斷太魯閣號！專案護送啟動　警開道讓6罹難者回家了

最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！

5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

啥款！邱澤「台味求愛」許瑋甯老派又可愛　《當男人戀愛時》「哭點戳進心坎」淚流不止！

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

林志穎名模妻曝「老公晚上不讓出門」　他表面裝不在乎..侯佩岑笑：看緊一點！

情侶搭太魯閣遇劫！28歲男陷昏迷 醒來聽「女友往生」殯儀館前崩潰

「花蓮貓友隊」外送員出征！ 載物資衝太魯閣號出軌現場

4歲陳小妹回家了！外觀沒縫線　叔公淚謝修復師：讓她漂亮完整

快訊／太魯閣號51死...李義祥聲明曝光！哽咽道歉：深表懊悔

破紀錄高價標下2021屏東第一鮪！饗賓餐旅加碼120萬捐太魯閣慘劇

快訊／李義祥「撤銷交保」發回地院重裁！警持傳票奔住家帶人

高雄蹓狗男頸戴2兩重金項鍊　他一把搶走直衝三溫暖「鬆一下」

欠10萬被砍連轟7槍復仇！角頭倒地小弟衝上　他逃不過奔警所投案

又去了一次地獄！他悲憶慘劇唯一「慶幸」：罹難者沒太痛就走了

50萬交保我給他好了！最小罹難者4歲女童叔公怒：一點誠意都沒有

台中賓士女酒駕撞機車　車沒停直接開去醫院等傷者

10台東人魂斷太魯閣號！專案護送啟動　警開道讓6罹難者回家了

羅瑩雪乳癌病逝！醫揭4年齡層「乳房檢查頻率」：20歲就要注意

內餡一咬化開嘴中！高雄傳3代肉圓店　絞肉肥瘦鮮甜搭醬汁超入味

清明連假不停歇　南警治安大掃蕩緝毒肅槍肅竊成果佳

主場22連勝！　爵士強勢46分痛宰魔術

江疏影曝王凱「私下為人」　21歲女星認他當爹！

「田壘有接班人，我們沒有再一個童年」　田壘引退賽6000球迷擠爆彰化

葉家淇二軍飆速151強化變化球　更看重WHIP值

林心如70歲媽媽難得入鏡！ 笑眼酒窩全複製…網驚：真的長好像

4歲陳小妹回家了！外觀沒縫線　叔公淚謝修復師：讓她漂亮完整

「生命最後仍努力煞車！」太魯閣號乘客還原現場　3萬人淚謝司機

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

社會熱門新聞

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

目睹站票乘客拋飛！一家三口跨過遺體求救

李義祥有黨證！公司多不良紀錄　仍攬1.41億元工程

即／太魯閣號罹難者下修為48人！

招魂下大雨！6歲女童爸哽咽：再來當我小孩

急按喇叭卻越開越快！國體兄妹母淚喊：給我真相

修復師「蹲4歲陳小妹遺體旁啜泣」

法台情侶搭太魯閣雙亡　媽招魂哭：別走散

第6節車廂發現遺體　搜救員看到一顆頭顱

消防見清水隧道慘況吐了　3萬人喊話：勿忘普悠瑪英雄

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電

即／「最小死者陳小妹」遺體漏夜修復完畢

千萬車隊載物資夜衝花蓮　熱血哥曝光了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

目睹站票乘客拋飛！一家三口跨過遺體求救

冷氣團恐來襲！2波變天一路降溫15℃

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

法務部前部長羅瑩雪辭世　享壽69歲

李義祥有黨證！公司多不良紀錄　仍攬1.41億元工程

女友外宿「躲被窩視訊」！他心累問：該信嗎

正妹記者採訪「政大公審」PTT爆紅　本人回應了

即／太魯閣號罹難者下修為48人！

雞舍傳怪聲！母雞孵出3隻天敵毛怪

2司機員最後身影曝光！10分後成煉獄

剛宣布變性成功！19歲「最美偽娘」PO身分證被抓造假

招魂下大雨！6歲女童爸哽咽：再來當我小孩

急按喇叭卻越開越快！國體兄妹母淚喊：給我真相

修復師「蹲4歲陳小妹遺體旁啜泣」

更多

最夯影音

更多
最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！

最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！
5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面