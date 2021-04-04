太魯閣號出軌「今拼拖出2車廂」　台鐵次長：搶第一時間恢復交通

▲太魯閣號「第3節」拖出隧道了。（圖／記者黃國霖攝）

記者葉國吏／綜合報導

台鐵408次太魯閣號出軌事故，截至目前造成48人死亡、198人受傷，4日凌晨2時現場傳來消息，機務搶修隊列車順利將第3節車廂緩慢拖出。台鐵次長祁文中4日一早在現場說明搶修進度，表示今天將會檢視第四節車廂狀況，希望今天就能夠把第四、五節車廂吊離現場。

4日凌晨2時許，台鐵機務搶修對列車順利將太魯閣號第3節車廂拖出隧道，座號為25至48，車廂外觀保存完整，可見左側後方其中一扇玻璃窗碎裂成蜘蛛網狀，現場氣氛沉重，車廂緩慢地駛入黑夜中，後續搶通工程與遺體搬運則持續同步進行中。

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▲408次太魯閣號出軌事故現場DAY3，台鐵次長祁文中說明最新進度。（圖／記者楊詩益攝）

台鐵次長祁文中表示，第三節車廂拉出來後發現還有很多證物，台鐵立即調派一台平台車，把證物跟車廂一同運送到和仁車站。祁文中透露，今天會檢視第四節車廂能不能比照原先作法拖出，如果不行的話就會採用新工法「水平俯仰」的方式，將第四節車廂移到車道外。

祁文中透露今天除了檢視第四節車廂外，還會有專業團隊從隧道兩端進入檢測，也希望最快能夠在今天就把第四、五節車廂都吊離現場，「如果不能運送到和仁車站，就會先移至到現場空地，儘快搶通交通。