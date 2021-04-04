太魯閣出軌顏面骨折女童急問：我的粉紅手錶呢　護理師暖舉被讚爆

▲一位不到6歲的小妹妹，搭乘太魯閣號遇難，在醫院因心愛的粉紅色手錶不見相當著急。（圖／翻攝自Facebook／花蓮慈濟醫院，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台鐵408次太魯閣號出軌事故，截至目前造成51死188傷，其中一位不到6歲的小妹妹顏面骨折，在醫院發現心愛的粉紅手錶不見了，心急到眼淚快掉下。花蓮慈濟醫院團隊為了安撫小妹妹，副院長在一早買來一支新的粉紅色手錶，為了就是給小妹妹安全感。

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▲為了給女童安全感，醫護跑去買新的粉紅色手錶給她。

臉書粉絲專頁「花蓮慈濟醫院」3日發文，指出一位不到6歲的小妹妹，搭乘408次太魯閣號，結果因出軌意外導致顏面骨折送醫。小妹妹因受到嚴重驚嚇一直無法安撫，醫療團隊先是拿出繪本《蚯蚓的日記》轉移小妹妹注意力，但事情沒那麼簡單。

▲女童開心的跟護理人員說「阿姨妳的是黑色的，我的是我最愛的粉紅色」。

小妹妹後來發現，她心愛粉紅色手錶不見了，著急地問「我的手錶呢？」。就當小妹妹眼淚又要落下時，慈濟醫院吳彬安副院長見狀就說「不要擔心，我們會幫妳找到粉紅色手錶的，妳要乖乖聽醫師叔叔跟護理師阿姨的話唷。」

▲女童受傷情緒難以安撫，醫護人員拿繪本轉移注意力。

不過大家都知道不可能回到事故現場，但副院長為了不失約，特地在急診工作結束後、深夜買一支新的粉紅色手錶，但店家都已經休息，所以隔天一早特地去買，為了就是要給小妹妹安全感。副護理長也親自替小妹妹戴上手錶。

▲護理人員親自替女童戴上粉紅色手錶。

小妹妹因有心愛手錶帶來的安全感，就不容易害怕治療，甚至還開心的指著副護理長手上的錶說「阿姨妳的是黑色的，我的是我最愛的粉紅色！」小妹妹也跟醫護團隊許下要健康康復的承諾。