國道「防塞神器」APP增加新功能　能同步看即時天氣了

▲高速公路1968App，不只能看國道路況，也可以同步看天氣。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

「高速公路1968」App整合各式國道路況資訊，包含路段績效、即時影像、路況事件、旅行時間、服務區停車位資訊…等，現在再度增加新功能，介接中央氣象局天氣資訊，包含累積雨量、雷達回波…等，讓用路人能一手掌握天氣及路況。

高公局指出，高速公路1968 App根據使用者建議持續精進相關服務，使用者可利用「即時路況/路網圖」的「1km」按鈕切換路段或1公里績效，並輔以點選「圖層」選單開啟「即時影像」、「路況事件」及「出口壅塞」等服務即時掌握路況，更可開啟「服務區」服務掌握服務區停車位狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高速公路1968App可開啟「服務區」服務掌握服務區停車位狀況。（圖／高公局提供）

考量清明時節雨紛紛，高公局建議使用者可開啟「雷達回波」、「累積雨量」及「天氣資訊」等圖層服務即時掌握天氣狀況。

此外，這次清明節連假實施部分匝道封閉管制措施，包括：國5於3/27、4/2、4/3，0-12時仍將封閉石碇、坪林南向入口；西部國道部分，假期第1、2天全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，假期第3、4天全日封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7-19時封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口，請民眾多加留意並配合改道。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來