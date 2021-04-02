太魯閣號出軌旅客心情受影響　學者：一個月觀光經濟恐少15億

▲台鐵太魯閣號出軌，現場救援。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者崔至雲／台北報導

受到工程車滑落影響，台鐵太魯閣號今天上午出軌，死傷慘重，司機已確定殉職。靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，估計每天損失5千萬，若鐵路意外影響心理因素持續1個月，累計的經濟損失恐怕達15億元。

台鐵408次太魯閣號今日上午發生出軌事故，目前已知共釀成36人死亡，司機已確定殉職。靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，鐵路意外將影響出遊民眾心情，若以每天損失5000萬來說，一個月觀光經濟將損失達15億元。



台鐵408次太魯閣號（樹林往台東），列車行經花蓮縣清水隧道時撞上滑落的工程車，造成車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形，目前已知共釀成36人死亡，司機員確定殉職。

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黃正聰說明，台灣接近23萬個房間，平均一個房間一天會住到3個人，一天旅遊客將近有70萬人，連假期間應該3天會客滿；再進一步以台鐵台鐵一天運送2萬人到花東地區為例，若旅客佔一半，相當於每天就會有上萬名旅客受影響，以每人平均一趟5千塊的消費額度來算，每天的損失是5千萬，若鐵路意外影響心理因素持續1個月，累計的經濟損失恐怕達15億元。

黃正聰表示，東部鐵道確實經常有意外發生，旅客對於這樣的事故常發生也會影響出遊興致，尤其這次的傷亡慘重，加上媒體報導等，旅客的疑慮可能維持一個月之久，對於花東觀光將造成嚴重衝擊。

黃正聰呼籲，台鐵局應盡速釐清事故原因，盡快處理乘客賠償，同時也要確保未來不要再發生類似的事故，才能重拾民眾出遊的信心。



